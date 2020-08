vor 19 Min.

17-Jähriger verursacht nahe Donauwörth spektakulären Unfall

Plus Jugendlicher verunglückt nachts unweit der Donauwörther Parkstadt. Warum er nun mächtig Ärger hat.

Ein Jugendlicher hat in der Nacht auf Samstag nahe der Donauwörther Parkstadt einen spektakulären Unfall verursacht – und sich einigen Ärger eingehandelt.

In den frühen Morgenstunden wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Perchtoldsdorfer Straße in der Nähe des ehemaligen Bundeswehrschießplatzes gerufen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 17-jähriger Donauwörther mit seinem Auto gegen 2.50 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Der BMW stürzte etwa zehn Meter weit und mehrere Meter tief in eine angrenzende, mit Bäumen bewachsene Böschung. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt.

Der 17-Jährige ist eingeklemmt und ruft einen Freund an

Der 17-Jährige war eingeklemmt und konnte das Auto anfänglich nicht verlassen. Er verständigte einen Freund, der wiederum den Rettungsdienst rief. Letztlich gelang es dem Jugendlichen doch, den Wagen eigenständig zu verlassen.

Der Unfallverursacher hat über 1,5 Promille Alkohol im Blut

Da der Unfallverursacher auf die Beamten einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte, führten diese einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille, weshalb sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Das Rote Kreuz brachte den Jugendlichen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Durch den Unfall zog er sich nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schürfwunden, Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu. Ein Abschleppunternehmen barg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth den Wagen aus der Böschung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Anzeigen wegen mehrerer Verstöße gegen den Jugendlichen

Auf den 17-Jährigen, der im Besitz einer Prüfbescheinigung für „Begleitetes Fahren ab 17 Jahre“ ist, kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstößen nach der Fahrerlaubnisverordnung und Straßenverkehrsordnung zu. Er war zum Unfallzeitpunkt ohne Begleitperson unterwegs. Deshalb wird auch die Führerscheinstelle des Landratsamts benachrichtigt, die über weitere Maßnahmen entscheidet. (dz)

