40 Jahre verheiratet, bald gemeinsam im Gemeinderat

Das Ehepaar Bablok sitzt bald nebeneinander am Ratstisch. CSU gewinnt zwei Sitze hinzu

Von Wolfgang Widemann

Die CSU ist der Gewinner der Gemeinderatswahl in Kaisheim. Die Partei holte mit 34,9 Prozent die meisten Stimmen und gewann zwei Sitze hinzu. Dies ging auf Kosten der PWG, die jetzt nur noch fünf Räte stellt. Eine Besonderheit gibt es in Kaisheim vom 1. Mai an: Neben dem wiedergewählten Karl Heinz Bablok wird seine Frau Claudia Tendyra-Bablok am Ratstisch sitzen. Sie traten beide für die Grünen an.

Das Ehepaar ist seit annähernd 40 Jahren verheiratet. „Wir sind ein ausdauerndes Team“, merkt Karl Heinz Bablok an, der 929 Stimmen bekam. Dass er mit seiner Frau bald auch noch die Zeit im Gemeinderat verbringe, kommentiert er mit einem Lachen so: „Das ist die Krönung.“ Um dann gleich wieder ernst zu werden: „Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für unseren Haushalt.“ Andererseits könne man sich in der Gemeinderatsarbeit leicht ergänzen und „Absprachen am Küchentisch treffen“. Freilich hätten er und seine Gattin immer wieder mal auch unterschiedliche Auffassungen. Claudia Tendyra-Bablok holte 439 Stimmen und rückte damit von Listenplatz vier auf Rang zwei vor.

Bei der Wahl vor sechs Jahren hatte die CSU noch kräftig verloren – auch wegen interner Unstimmigkeiten. Großer Gewinner war damals die PWG, die nicht nur seitdem den Bürgermeister (Martin Scharr), sondern auch gleich sieben Ratsmitglieder stellt. Davon traten jetzt aber zwei nicht mehr an (Wolfgang Kastner und Wolfgang Olszewksi). Die Gruppierung bekam 34,1 Prozent, was nur noch fünf Mandate bedeutet. Dabei erhielten die amtierenden Räte Roland Demharter und Julia Liebisch nicht mehr genügend Stimmen. Neu sind hingegen Benedikt Pietsch und Wolfgang Bittmann.

Die Freie Bürgerstimme hielt ihre drei Sitze. Herbert Bauer und Josef Mayer gehören weiter dem Gremium an, Markus Kristen kommt neu hinzu. Was auffällt: Claudia Tendyra-Bablok hat zwar ihren Mann an ihrer Seite, ist jedoch die einzige Frau im Kaisheimer Gemeinderat. Die meisten Stimmen (2025) überhaupt vereinte Zweiter Bürgermeister Markus Harsch (CSU) auf sich.

Die Wahlbeteiligung war auch in den kleinen Kaisheimer Ortsteilen so hoch, dass keine Wahlbezirke zusammengelegt werden mussten. Ganz knapp über der dafür relevanten 50-Wähler-Marke lag Bergstetten mit 54 Personen, die noch zur Urne gingen und sich nicht für eine Briefwahl entschieden hatten.

So setzt sich der neue Gemeinderat zusammen:

lCSU: Markus Harsch, Martin Bock, Roland Schmid, Stephan Mederle (neu), Josef Knoblich, Matthias Roßkopf (neu).

lPWG: Manfred Blaschek, Benedikt Pietsch (neu), Michael Baar, Wolfgang Bittmann (neu), Eduard Luschka.

lFBS: Herbert Bauer, Josef Mayer, Markus Kristen.

lGrüne: Karl Heinz Bablok, Claudia Tendyra-Bablok.

