vor 46 Min.

Agilis: Busse statt Züge

Personelle Engpässe führen dazu, dass auf der Donautalbahn einige Züge ausfallen. Davon sind auch Schüler betroffen.

Zugpendler wischen Rain und Donauwörth und auch Schüler, die mit der Bahn fahren, müssen sich ab Dienstag, 11. September, umstellen: Denn aufgrund krankheitsbedingter personeller Ausfälle entfallen laut Agilis einige Züge – und zwar bis einschließlich Freitag, 28. September (jeweils Montag bis Freitag). Für den Schülerzug Agilis 84228 verkehrt ab Burgheim (6.49 Uhr) ein Ersatzverkehr per Bus nach Donauwörth (Ankunft voraussichtlich um 7.25 Uhr). Zudem wird ein Expressbus zwischen Rain (7 Uhr) und Donauwörth (Ankunft 7.25 Uhr) eingesetzt. Abfahrt ist jeweils am Bahnhofsvorplatz, außer in Genderkingen – dort fährt der Bus an der Raiffeisenbank ab.

Weitere Zugausfälle meldete Agilis für Montagabend, 10. September. Fahrgäste können dem Unternehmen zufolge teilweise auf einen Bus umsteigen. (dz)

