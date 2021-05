Ahnenforscher aus der Region feiern Jubiläum

Digitales Treffen beim nordschwäbischen „Stammbaumtisch“

Im Jahre 1996 schlug die Geburtsstunde eines ersten speziellen Stammtisches für Familienforscher. Nachdem Manfred Wegele seit 1991 viele interessierte Forscher in zahlreichen Vhs-Kursen in Bäumenheim und Tapfheim zu den Themen „Ahnenforschung – ein faszinierendes Hobby“, „Die Deutsche Schrift“ und „Lesen alter Schriften“ ausgebildet hatte, ergab sich der Wunsch einer gewissen „Nachbetreuung“.

Am 13. Mai 1996 traf man sich zum ersten Mal in der „Schmalznudel“ in Bäumenheim. Auch wurde gleich der passende Name gefunden „Stammbaumtisch-Nordschwaben“. Rasch erfreute sich dieser Treff zunehmender Beliebtheit. Erfahrene und professionell arbeitende und in Vereinen organisierte Forscher treffen interessierte und weniger geübte Neueinsteiger zum Erfahrungs- und Informationsaustausch.

Nach genau zehn Jahren in der Schmalznudel erreichte die Mitglieder aber im Sommer 2006 die traurige Nachricht, dass das Stammlokal für immer geschlossen bleibt. Aber rasch wurde ein neuer Treffpunkt gefunden, nämlich das Vereinsheim des Heimat- und Brauchtumsvereins in Tapfheim-Erlingshofen. Hier traf man sich zum ersten Mal am 18. September 2006 und es wurde einstimmig beschlossen, dass dies der neue Treffpunkt bleiben soll.

Die Familien- und Heimatforscher aus Nordschwaben treffen sich dreimal im Jahr. Der Vorsitzende des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde Manfred Wegele leitet traditionell die Treffen, bei denen Vorträge angeboten werden. Aber auch der gemütliche Austausch untereinander ist wichtig. Neben langjährigen und versierten Forschern sind auch Anfänger und Neulinge mit dabei und jederzeit willkommen. Inzwischen hat sich dieses Treffen zur Drehscheibe der Forscherszene Nordschwabens entwickelt mit regelmäßig 50 bis 70 Besuchern in „Normalzeiten“. Die Jubiläumsveranstaltung am Montag, 17. Mai, war im Garten des Vereinsheimes des Heimat- und Brauchtumsvereins Tapfheim-Erlingshofen geplant als Kooperationsveranstaltung mit den Rieser Kulturtagen und dem Heimat- und Brauchtumsverein. Vorgesehen war auch eine Ausstellung in den Räumen des HBV-Heims. „Allerdings entlässt uns Corona noch nicht ganz aus seinem Würgegriff. Die Veranstaltung muss deshalb online stattfinden“, heißt es von den Verantwortlichen.

Neben Wegele sind stets Sabine Scheller und Gerhard Beck die hauptsächlichen Akteure und Moderatoren, deshalb werden die drei auch die Jubiläumsveranstaltung leiten. Geplant ist ein Rückblick auf die äußerst positive Entwicklung der Forscherszene Nordschwabens mit zahlreichen Publikationen und der Initiierung wichtiger nachhaltiger Projekte, auf die wichtigsten Veranstaltungen. Auch die Vernetzung der Forscher mit dem BLF, den Archiven, anderen Vereinen sowie Kooperationen mit benachbarten Forscherstammtischen spielt eine wesentliche Rolle.

Dieser Rückblick wird mit reichlich Bildern aufgelockert sein. Die Einladung ergeht nicht nur an regelmäßige Stammtischbesucher, sondern explizit an alle Interessenten. Der Teilnahmelink: https://blf-pfc.my.webex.com/meet/BLF-Meeting. Beginn ist um 19 Uhr; Einlass ab 18.50 Uhr. Mit Headset (es genügt auch das von den Handys) hat man gleich das Mikro und den Kopfhörer, es geht aber auch das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher von Laptop oder PC/Monitor. (pm)