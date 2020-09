17:54 Uhr

An der JVA Kaisheim entstehen Mehrkosten in Millionenhöhe

Die Bauarbeiten am neuen Versorgungszentrum für die Justizvollzugsanstalt Kaisheim sind weit fortgeschritten. Das Bauwerk wird jedoch ein ganzes Stück teurer als zunächst kalkuliert.

Von Wolfgang Widemann

Es ist das aktuell größte Projekt des Freistaates Bayern im Donau-Ries-Kreis: Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim erhält ein neues Versorgungszentrum und eine Sporthalle samt Sicherheitstechnik. Zuerst lagen die ursprünglich kalkulierten Kosten bei gut 28 Millionen Euro. Freilich fiel das Projekt in eine Phase, in der die Bauwirtschaft brummte. So musste der Freistaat für höhere Löhne und gestiegene Materialpreise bereits zwei Millionen Euro drauflegen. Das reichte aber nicht, wie sich inzwischen herausgestellt hat.

Am Dienstag genehmigte der zuständige Haushaltsausschuss des Landtags eine weitere Nachtragssumme in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Darüber informiert der Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler. Dies bedeutet, dass die Gesamtkosten noch einmal um rund zehn Prozent auf gut 33,5 Millionen Euro steigen.

Bodenbeschaffenheit in Kaisheim war ungünstiger als gedacht

Höhere Lohn- und Materialkosten machen aber mit circa 770000 Euro nur einen Teil des Aufschlags aus. Wie den Mitgliedern des Ausschusses erläutert wurde, erwiesen sich die seit 2017 laufenden Bauarbeiten als durchaus kompliziert. So ergab eine genauere Untersuchung des Baugrunds, dass die Beschaffenheit des Bodens ungünstiger war als zunächst angenommen, also nicht homogen.

Eine Folge: Die Baugrube konnte nicht – wie beabsichtigt – zum Teil natürlich abgeböscht werden, sondern musste mit Konstruktionen gegen das Nachrutschen von Erdreich gesichert werden. Es waren insgesamt 175 Meter Trägerbohlwände und 200 Meter Bohrpfahlwände nötig. Allein diese Maßnahmen verschlangen fast eine Million Euro. Zudem erschwerten Felsen im Untergrund die Arbeiten.

3000 Lkw-Fuhren mussten von der JVA weggefahren werden

Um das Versorgungszentrum überhaupt bauen zu können, musste an dem Hanggrundstück eine große Menge Erdreich abgetragen werden. Es handelte sich um rund 3000 Lkw-Fuhren. Die Entsorgung wurde wesentlich teurer. Statt Humus und Lehm kam in größeren Bereichen Bauschutt zum Vorschein. Zudem stellten die Fachleute einen erhöhten pH-Wert fest.

Zusammen mit einigen weiteren, nicht vorhergesehenen Mehraufwendungen summiert sich die Kostensteigerung auf 3,3 Millionen Euro. Die Mitglieder des Finanzausschusses genehmigten die zusätzlichen Mittel einstimmig, teilt Fackler mit: „Man hat leider nur dieses Baufeld für die Erweiterung. Und hier wirken sich eben die Hanglage, der felsige Untergrund und die Belange der Denkmalpflege entsprechend auf den Aufwand aus.“

Die Arbeiten am Gefängnis in Kaisheim gehen zügig voran

Die erfreuliche Nachricht: Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Das Projekt ist den zuständigen Stellen zufolge zu 70 Prozent fertig. 95 Prozent der Bauleistungen seien vergeben. Momentan laufen der Innenausbau und die Fassadenarbeiten. In dem Versorgungszentrum, das über einen unterirdischen Gang mit dem Zellentrakt verbunden ist, befinden sich eine Küche, eine Metzgerei und eine Kantine für Bedienstete.

Das Gebäude wird nach Auskunft von JVA-Direktor Peter Landauer wohl noch 2020 fertig. Anschließend soll erst einmal ein Probebetrieb anlaufen, ehe das Zentrum im Laufe des kommenden Jahres richtig in Betrieb gehen werde.

