Auto kontra Pferd: Tier verletzt und hoher Schaden bei Harburg

Nahe Harburg ist ein Auto mit einem Pferd zusammengestoßen. Wie sich der Unfall zugetragen hat.

Ein in der Region in dieser Form glücklicherweise selten vorkommender Unfall mit erheblichen Folgen hat sich am frühen Sonntagabend nahe Harburg ereignet. Auf der Kreisstraße zwischen der Burgstadt und dem Ortsteil Mündling stieß im Bereich des Listhofs ein Auto mit einem Pferde zusammen.

19-Jähriger kommt bei Harburg mit Pferd nicht mehr rechtzeitig von der Straße

Laut Polizei passierte dies um etwa 18.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt führten eine 48-Jährige und deren 19-jähriger Sohn drei Pferde auf Höhe über die Fahrbahn. Es herrschte leichter Nebel. Der junge Mann sah eigenen Angaben zufolge plötzlich ein Fahrzeug aus Richtung Harburg nahen und wollte deshalb die Kreisstraße schneller überqueren. Er kam mit einem der Pferde jedoch nicht mehr rechtzeitig von der Straße, auf der auf diesem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern gilt. Eine 75-Jährige aus Monheim krachte mit Pkw trotz eines Ausweichmanövers in das Tier, wodurch dieses am linken Oberschenkel verletzt wurde.

Das Pferd wird von einem Tierarzt behandelt

Die Schwere der Verletzung ist nach Auskunft der Polizei zum momentanen Zeitpunkt noch nicht absehbar: „Das Tier befindet sich in tierärztlicher Behandlung.“ Am Pkw entstand ein massiver Frontschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (dz)

