vor 31 Min.

Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

Eine Rentnerin besucht den Friedhof in Harburg mit ihrem Auto. Als sie zum geparkten Wagen kommt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Am Samstag hat eine 80-jährige Rentnerin aus Harburg ihren silbernen BMW um 8.20 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofes in Nördlinger Straße in Harburg gepakrt.

Als sie kurze Zeit später, gegen 8.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass die vordere Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Wie sie weiter feststellte, fehlte die auf dem Beifahrersitz gelegene schwarze Umhängetasche, in welcher sich Personal-und Bankpapiere der Rentnerin befanden.

Polizei sucht Zeugen

Als die Rentnerin ihren Wagen parkte, stand direkt daneben ein dunkler Wagen, in dem eine junge Dame saß und telefonierte. Diese Frau, sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 zu melden. (dz)

