vor 21 Min.

B2: Auto erfasst einen Hund

Nahe Bergstetten läuft das Tier über die Fahrbahn und wird getötet. Auto wird bei dem Unfall massiv beschädigt.

Ein Auto ist am Dienstagabend auf der B2 zwischen Bergstetten und Buchdorf mit einen Hund zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei. Ein 24-jähriger Nürnberger war um 21.20 Uhr, auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Rund 500 Meter nach der Abfahrt Bergstetten lief den Beamten zufolge unvermittelt ein größerer schwarzer Hund über die Fahrbahn, direkt vor den Wagen des jungen Mannes. Dieser hatte augenscheinlich keine Chance mehr, eine Kollision zu verhindern. Sein Pkw wurde massiv an der Front beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 2000 Euro.

Kurz nach der Unfallaufnahme durch Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion kam der 40-jährige Hundehalter zur Unfallstelle. Das Tier konnte jedoch nur noch tot im Straßengraben liegend vorgefunden werden. (dz)

