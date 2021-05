Bäumenheim-Hamlar

19:24 Uhr

Mehr Sicherheit am Baggersee in Hamlar

Plus In Hamlar wird nachgearbeitet, damit Besucher gefahrenlos im Baggersee schwimmen können. Was genau umgesetzt werden soll.

Von Barbara Wild

Der Baggersee in Hamlar ist sehr beliebt. Zentrale Lage, schöne Liegewiese, neuer Wasserspielplatz und auch so manche, geheime Bucht macht den Badesee zum beliebten Treffpunkt – wenn das Wetter passt. Jetzt rüstet die Gemeinde Bäumenheim in Sachen Sicherheit nach.

