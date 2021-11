Neuer Marktplatz in Bäumenheim: Jetzt kommt der Bürgersaal

Bäumenheim hat sich in wenigen Jahren komplett gewandelt. Jetzt wird die letzte Lücke am Marktplatz geschlossen. In dem Neubau entsteht auch ein Bürgersaal.

Ein weiteres Millionenprojekt und zugleich den letzten Baustein der umfangreichen Ortskernsanierung hat die Gemeinde Bäumenheim jetzt auf den Weg gebracht. Das Geschäftshaus am Marktplatz Nord, so der etwas sperrige Name, wird direkt am Kreisverkehr an der Bahnunterführung entstehen. In diesem wird sich dann auch ein Bürgersaal für Veranstaltungen aller Art befinden. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Bäumenheim hat sich optisch in den vergangenen Jahren ein komplett neues Gesicht gegeben. Erst in diesem Sommer wurde die Sanierung und Verschönerung der Hauptstraße fertig. Direkt am Marktplatz entsteht gerade der Rohbau für das letzte Geschäftshaus und nun sollen auch bald an der Brachfläche an der Hauptstraße die Bagger anrollen. Dann wäre die Ortskernsanierung erst einmal beendet - obwohl Bäumenheim noch viel weiteres vor hat.

Neubau mit Bürgersaal: Wie Bäumenheim das nächste Millionenprojekt stemmt

Drei Jahre hat die Gemeinde daran gearbeitet, dass der Neubau mit wichtigen Funktionen für das Leben im Ort realisiert werden kann. Denn hier handelt es nicht nicht um einen klassischen Bau einer Kommune, sondern um eine enge Zusammenarbeit mit einem Investor. Das Bauunternehmen Ulrich Reitenberger aus Laugna-Asbach im Landkreis Dillingen hat die Fläche auf dem Gemeindegebiet erworben und zieht nun dort den dreigeschossigen Flachdach-Neubau mit 19 Wohnungen hoch. Die Gemeinde Bäumenheim wiederum kauft sich ein. Für den Bürgersaal samt 30 Parkplätze auf dem direkt angegliederten Parkdeck und den öffentliche WC-Anlagen gibt die Kommune 2,9 Millionen Euro aus. Eine Förderung durch die Regierung von Schwaben könnte sich auf knapp 900.000 Euro belaufen.

Was also wird genau entstehen? Das Herzstück ist ein Bürgersaal für 199 Personen. Dieser ist 227 Quadratmeter groß, hat eine Bühne und Nebenräume wie ein Stuhllager, ein WC, eine Garderobe und einen Vorraum mit Windfang. Der Saal bildet das Zentrum des Gebäudes, das zum Markplatz hin mit einer großen Glasfassade gestaltet werden soll. Es gibt eine Empore und direkten Zugang zu einer Gastronomie. Denn gleich nebenan soll Platz für eine neue, zentrale Gaststätte entstehen. Dafür einen Wirt zu finden, ist laut Abstimmung mit dem Investor dessen Aufgabe.

So soll das neue Wohn- und Geschäftshaus am Markplatz Nord in Bäumenheim aussehen. Foto: Firma Reitenberger

Im Erdgeschoss wird auf der einen Seite die Sparkasse mit einer Filiale einziehen, zumindest wurde das schon deutlich signalisiert. Eine zweite Gewerbeeinheit ist wohl bereits schon so gut wie vermietet. Stets zugänglich soll zudem eine öffentliche WC-Anlage sein, die ebenfalls in dem Neubau untergebracht ist. Sie bietet neben einer Toilette pro Geschlecht auch eine Behindertentoilette und soll für jedermann nutzbar sein, auch wenn der Saal oder die Gastronomie geschlossen hat. Vor allem bei Veranstaltungen auf dem neuen Marktplatz soll dann der lästige WC-Wagen entfallen.

Parkdeck in Bäumenheim soll 93 Parkplätze haben

"Das Projekt ist für uns von sehr großer Bedeutung, denn es ist der Abschluss des Markplatzes", sagt Bürgermeister Martin Paninka (SPD). Nicht wenig Aufwand sei es gewesen diverse Lärmschutzvorgaben und DIN-Normen umzusetzen. Doch das sei nun gelungen und ein sehenswerter Neubau werde entstehen. Zwar wird der ursprüngliche Wunsch des Bürgermeisters, dass auch die Gemeindebücherei in das Haus mit einzieht, nicht erfüllt. Doch der Bürgersaal und eine zentrale Gaststätte im Ort sei für den Zusammenhalt in Bäumenheim von elementarer Bedeutung. "Das Projekt ist ein Meilenstein der Ortskernsanierung", so Paninka.

Direkt im Norden des Gebäudes und unmittelbar damit verbunden wird ein Parkdeck mit 93 Parkplätzen auf drei Ebenen entstehen. Außentreppen führen in das erste und zweite Obergeschoss, denn von dort aus sind dann auch die Wohnungen zugänglich. Die Nordfassade wird begrünt. Auf den Parkebenen 1 und 3 wird zudem eine Lärmschutzwand hochgezogen.

Läuft alles nach Plan, soll der Neubau im Herbst 2023 stehen.