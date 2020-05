Bahnbrücke erneut gesperrt

Plus Die Brücke über die Bahnlinie Augsburg-Donauwörth bei Mertingen wird voll gesperrt. Die Maßnahme geht von Freitag bis Montag.

Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, wird ab Freitag, 15. Mai, die Brücke der Staatsstraße 2027 über die Bahnlinie Augsburg-Donauwörth bei Mertingen voll gesperrt. Die Maßnahme ist erforderlich, um das Gerüst, das für die Instandsetzung voriges Jahr über den Gleisen eingebaut wurde, während einer Sperrpause der Bahn auszubauen. Die Vollsperrung wird im Laufe des Montags, 18. Mai, wieder aufgehoben.

Sanierung der Betonschäden an der Brücke bei Mertingen

Die knapp 100 Meter lange Brücke über die Bahnlinie wurde 2019 umfangreich instand gesetzt. An dem Bauwerk aus dem Baujahr 1972 wurden insbesondere die Betonschäden saniert und alle Entwässerungseinrichtungen, sämtliche Fugen sowie Abdichtungen und der Fahrbahnbelag komplett erneuert.

Damit die Gehwegbereiche, die sogenannten Kappen, mit Geländer neu gebaut werden konnten, war es auch erforderlich, ein beidseitiges Gerüst entlang der Brücke und über den Gleisen einzubauen. Ein Teil dieses Gerüstes konnte bereits unmittelbar nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ausgebaut werden.

Umleitung ist ausgeschildert

Die verbliebenen mittleren Gerüstteile, die über den Gleisen und der Oberleitung liegen, können erst jetzt im Rahmen einer Sperrpause der Bahnstrecke zurückgebaut werden. Für den Rückbau muss eine Vollsperrung für Baustelle auf der Staatsstraße ab Freitag im Lauf des Vormittages eingerichtet werden. Unmittelbar nach Beendigung aller Arbeiten und dem Abtransport des Materials kann der Verkehr über die Brücke im Laufe des Montags wieder frei gegeben werden.

Während der Bauzeit wird für den Fahrzeugverkehr auf der Staatsstraße eine kleinräumige Umleitung beschildert. Diese erfolgt über den Gewerbepark Ost, die Mertinger Straße und die Bäumenheimer Straße. Die Zufahrt zum P+R-Parkplatz am Bahnhof Mertingen ist auch über die Staatsstraße während des gesamten Zeitraumes möglich. Der Radweg auf dem Bauwerk kann jedoch während der Bauzeit nicht benutzt werden. Radfahrer können die Bahnlinie in unmittelbarer Nähe am Bahnhof in Mertingen unterqueren.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. (pm)

