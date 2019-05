vor 22 Min.

Beim Überholen anderen Wagen touchiert: Unfall

Auf der B2 bei Monheim hat es am Mittwochabend gekracht. Ein 18-Jähriger kollidierte beim Überholen mit einem anderen Wagen.

Zwischen den Anschlussstellen Monheim Mitte und Monheim Süd der Bundesstraße 2 ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.15 Uhr fuhr eine kleinere Kolonne aus fünf Kraftfahrzeugen in Fahrtrichtung Süden. Ein 18-jähriger Fahranfänger setzte als letztes Fahrzeug der Kolonne zum Überholen an.

Er hatte schon ein Auto überholt, als der nächste Fahrer ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten zum Überholen ausscheren wollte. Dabei berührten sich beide Fahrzeuge. Bei einem Ausweichmanöver streifte der 18-Jährige noch die linke Schutzplanke. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

