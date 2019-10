27.10.2019

Berufswegekompass: So klappt der Weg zum Job

In der Harburger Stadthalle präsentierten sich am Wochenende 142 Aussteller über ihre Profile und die Berufszweige, die sie anbieten. Umgekehrt kamen 4200 Interessierte – zum Teil ganz gezielt auf der Suche nach dem richtigen Job.

Von Fabian Kapfer

Es tummeln sich zahlreiche Menschen auf dem Gelände der Harburger Volksschule. Zwischen der Turnhalle und dem großen Zelt auf dem angrenzenden Gelände herrscht reger Betrieb, Jugendliche laufen mit Tüten und Flyern in den Händen umher. Insgesamt sind es 4200 Besucher beim Berufswegekompass in Harburg, wie Organisator Jochen Schmidt berichtet: „Das ist ein herausragendes Ergebnis für die Aussteller und uns als Veranstalter. Dieses Jahr haben wir mit 142 Ausstellern, die 316 verschiedene Berufsbilder präsentieren, auch einen Rekord aufgestellt.“

Die Auswahl ist für die Gäste an diesem Tag groß. Bei den zahlreichen Ständen wird nahezu jede Branche abgedeckt, ob Wirtschaft, Handwerk, Industrie oder duale Studiengänge – es ist kaum möglich, alles anzusehen. An den Berufswegekompass angegliedert sind außerdem Vortragsveranstaltungen, die einen Überblick über Bewerbungen, Vorstellungsgespräche aber auch Ausbildungen und Studiengänge geben. „Wir sind froh, dass diese Angebote auch rege besucht werden“, betont Schmidt, der zusammen mit Achim Schmidt die Veranstaltung organisiert hat. Die Zeltkapazität habe man in diesem Jahr fast verdoppelt, um noch mehr Aussteller unterzubringen, informiert er weiter.

Noch planlos – auf der Suche nach Inspiration

Und auch bei den Besuchern kommt der Berufswegekompass gut an. Eva Weigl und Ina Fischer besuchen derzeit die Q11 des Gymnasiums Donauwörth und sind vor allem auf der Suche nach dualen Studiengängen. Weigl sagt: „Vor allem der Bereich Wirtschaft interessiert uns beide sehr. Da haben wir heute einen ganz guten Überblick bekommen und ein Unternehmen hat uns auch gut gefallen.“

Auch Merlinde Kurz ist noch Schülerin auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen und sieht sich beim Berufswegekompass um: „Meine Freundinnen und ich sind noch relativ planlos und suchen hier ein paar Inspirationen.“ Ihre Freundin Maja Greiner hat sich bereits in einem Bereich schon genauer umgesehen: „Ich wollte vor allem im Bereich Wirtschaft und Informatik ein paar Angebote sehen. Insgesamt hat mir der Tag heute schon geholfen.“ So wie ihnen geht des den meisten, die den Weg zur Messe gefunden haben. Sie suchen eine Orientierung in der Fülle von Informationen und finden buchstäblich diesen „Kompass“, mit dessen Hilfe sie sich durch die Fülle von Informationen navigieren können. Dabei werden auf ideale Weise Angebot und Nachfrage, Interessen und Neigungen zusammengeführt. Nach vier Stunden geht die Veranstaltung langsam zu Ende. Organisator Schmidt verspricht: „Es wird auch im kommenden Jahr wieder einen Berufswegekompass geben.“

