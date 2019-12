Beschluss zum Tanzhaus vertagt: Richtig oder falsch?

Plus Die Redakteure Thomas Hilgendorf und Barbara Wild stellen in ihren Kommentaren ihre jeweiligen Ansichten zum einem der Dauerthemen in Donauwörth gegenüber.

Thomas Hilgendorf meint „Contra“: Gelegenheit nicht genutzt

Keiner kann sagen, dass die Causa „Tanzhaus“ bisher nicht ausreichend Zeit zum Nachdenken ließ. Seit Jahren liefert sie eine nicht enden wollende Geschichte, seit Jahren geht es um die Frage, ob eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoller wäre – und ebenso lange hatten die Ratsherren und -damen Zeit, sich über die Nutzungen Gedanken zu machen. Wer immer noch nicht so weit war, dem hatte das Büro Kandler Architekten im Vorfeld der Sitzung vom Montag einen ganzen Strauß an Ideen geboten.

Der Montag war der Stichtag für die Entscheidung, der Bürger hatte sie erwartet. Nun also erneut: Das Thema bleibt stehen, ohne dass ein konkreter Weg eingeschlagen wäre.

Die Wahlkämpfer touren derzeit durch die Stadtteile und mahnen in der Regel an, dass es endlich mehr Entscheidungen bräuchte in Donauwörth, dass Projekte zu lange auf der langen Bank lägen. Am Montag gab es Gelegenheit, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Genutzt wurde sie nicht. Einzig die Christsozialen stimmten geschlossen – gemeinsam den Ratsherren Dinger ( ÖDP) und Krepkowski (Grüne) – für die Entscheidung am Stichtag. Auch OB Armin Neudert ( CSU) und Bürgermeister Jörg Fischer (SPD) unterstützten das Ansinnen, jetzt endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Geholfen hat das leider nicht – nun soll noch bis Januar gewartet werden. Zumindest scheiterte ein Antrag eines „unbefristeten“ Schiebens.

Otto Normalbürger ließe wohl kaum sein Häuschen so lange brachliegen. Und auch in der Frage „Sanierung oder Neubau?“ hätte er sich längst schon entscheiden müssen. Das Argument, dass es ja hier um Millionenbeträge gehe, um ein Mammutprojekt ... Es zählt wenig angesichts der großzügigen Zeitachse, auf der sich die Causa Tanzhaus inzwischen bewegt hat.

Barbara Wild meint „Pro“: Nach der Wahl entscheiden

Man kann das mulmige Gefühl der Stadträte verstehen: Schon einmal haben sie sich in Sachen Tanzhaus zu einer schnellen Entscheidung hinreißen lassen, die in der Bevölkerung gar nicht gut ankam. Damals ging es um den Verkauf an einen Investor. Wie das ausging, wissen wir alle. Jetzt also geht es wieder um alles: Neubau oder Sanierung? In keinem der beiden Möglichkeiten ist ausgeschlossen, dass das Tanzhaus eine Millionenfalle wird. Aber mal ehrlich: Es wird am Ende niemand ein Zeugnis ausstellen, auf dem steht: Liebe Stadträte, ihr habt alles richtig gemacht. Es gilt nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Wenn dazu eine weitere Klausur stattfinden muss: bitteschön. Es sollte sich niemand mit dem Gefühl entscheiden müssen, er sei schlecht informiert gewesen oder habe im Austausch nicht alle möglichen Fallstricke beachtet. Doch gab es das nicht bereits? Was hat sich jetzt noch geändert? Wenn nun schon vertagt wird, dann bis nach der Wahl. Dann aber sollten es die Stadträte und der Oberbürgermeister entscheiden, die am Ende die Realisierung anpacken müssen. Natürlich haben die amtierenden Räte mehr Informationsvorsprung. Doch entscheidungsfreudig macht sie das auch nicht – siehe letzte Sitzung. Und dabei lechtzt Donauwörth nach Entscheidungen und Veränderung. Es muss jetzt mal was passieren. Vermutlich kann sich ein neu gemischtes Team mit frischen Gedanken, weniger Ballast und neuem Mut ganz anders auf eine solche Entscheidung einlassen. Und nicht zuletzt wird es einen neuen Oberbürgermeister geben, der weiß, dass er an der Tanzhausfrage gemessen wird und schon deshalb hier Nägel mit Köpfen macht. Der amtierende Stadtrat hatte seine Chance. Jetzt sollen die neuen Räte ran.

