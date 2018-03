Besser gemeinsam

vor 37 Min.

Die Städte Donauwörth und Augsburg wollen ab sofort enger zusammenarbeiten. Was diese Absicht für die Bürger der beiden Städte bedeuten könnte.

Von Thomas Hilgendorf

Der Ton zwischen den alten Reichsstädten war nicht immer so freundlich gewesen wie gestern. Augsburg ließ schon mal seine Truppen aufmarschieren, wenn der Nachbar im Norden nicht spurte. Das allerdings ist wirklich schon einige Jahrhunderte her – und der historische Exkurs war dem Vernehmen nach auch kein Thema bei der Arbeitssitzung zwischen den Oberbürgermeistern Armin Neudert und Kurt Gribl im Donauwörther Rathaus. Hierbei gab es konkrete Ideen, in welchen Bereichen man in Zukunft enger zusammenarbeiten will. Dabei stellten die OB fest: Die Herausforderungen in beiden Kommunen ähneln sich – trotz des merklichen Größenunterschieds.

Ohne überörtliche Kooperation sei wesentlich weniger Gehör zu finden beim Freistaat, erklärte Augsburgs Oberbürgermeister gestern gegenüber unserer Zeitung. Deswegen habe er das Kooperationsprojekt „Miteinander in Schwaben“ initiiert. Gribl will damit zweierlei erreichen: Zwischen Augsburg als schwäbischer Metropole und den größeren Kreisstädten im Umland sollen sich die Verwaltungen über ihre Erfahrungen in den Bereichen Infrastruktur/Wohnen, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Soziales verstärkt austauschen. Zum anderen seien zahlreiche größere Projekte, vor allem im Bereich der Infrastruktur, überörtlicher Natur. Beispiel Bahn: Hier sei es notwendig, so der Augsburger Rathauschef, dass es auch in Richtung Norden, eben nach Donauwörth, in absehbarer Zeit ein drittes Gleis gibt. Die Pendlerströme zwischen Augsburg und Donauwörth hätten in beide Richtungen zugenommen, es gelte zudem, mehr Pendler auf die Schiene zu locken und die Konkurrenz zum Fernverkehr auf den bestehenden Gleisen nachhaltig zu entzerren. Realistisch sei jedoch, dass es ein solches Gleis erst nach 2030 geben werde, sagte Gribl auf Nachfrage.

Auch auf anderen Feldern mag man voneinander lernen. Zum Beispiel beim Wohnen. In beiden Regionen ist bezahlbarer Wohnraum – das weiß mittlerweile schier jedermann, der für teuer Geld baut oder mietet – ein ziemlich kostbares Gut. Hier hat ein aktuelles Projekt der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) zum sozialen Wohnungsbau in der Fichtenstraße das Interesse der Augsburger Gäste hervorgerufen. Dort versucht man zeitgemäß, aber bescheiden zu bauen und somit die aktuell teils immensen Baukosten zu senken.

Direkte Kooperationen sind im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs denkbar. So seien nun die ersten Kontakte zum Augsburger Verkehrsverbund (AVV) geknüpft. „Schnittstellen“ zwischen den Regionen müssten bei Bus und Bahn künftig „besser abgestimmt werden“, betonte Gribl. Auch in puncto Ausbau der Bundesstraße 2 Richtung Nürnberg wolle man in Zukunft mit einer Stimme sprechen, um in München besser gehört zu werden. Ferner seien im Bereich Wirtschaft Vernetzungen unter den Kommunen wichtig, meinte indessen Armin Neudert. Der gesamte Raum Augsburg – Donauwörth sei ein wichtiger und teils zusammenhängender Industriestandort – das merke man beispielsweise an der Luftfahrtbranche. Bei den wichtigsten Entscheidungen handle es sich zwar oftmals um privatwirtschaftliche, dennoch sei jener Bereich „systemrelevant.“ Will heißen: Hier wird mitunter stark subventioniert durch die öffentliche Hand. Dies sollte sich auch bei der Standortsicherung bemerkbar machen – Stichwort Premium Aerotec (Augsburg) und Airbus. Die Städte wollen mit der Bereitstellung einer guten Infrastruktur weiterhin für ein zukunftsträchtiges ökonomisches Umfeld sorgen.

Sicher ist sich Gribl, dass sich die Einrichtung der Universitätsklinik in Augsburg positiv auf die Krankenhäuser in den Nachbarlandkreisen auswirken werde, etwa in Form von Lehrkliniken im Umland. Die ersten Kooperationsgespräche liefen hierzu. Verstärkte Zusammenarbeit sei allein deshalb nötig, „um die Patientenströme zu steuern." In Zukunft, das betonte Gribl zusammenfassend, werde man des Öfteren – vor allem mit Blick auf die großen Projektentscheidungen des Freistaates – „mit einer schwäbischen Stimme sprechen."

