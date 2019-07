vor 20 Min.

Beton: Kreisverkehr soll über 30 Jahre halten

Aus Beton gebaut: Ein Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 40 Metern entsteht an der B-2-Anschlussstelle Monheim-Mitte, wo die Staats- die Bundesstraße kreuzt. Bei einem Ortstermin schauten sich Vertreter des Staatlichen Bauamts, der Stadt und der beteiligten Firmen das Werk zusammen mit Politikern an.

Bei Monheim entsteht ein in dieser Form bislang einmaliges Bauwerk in der Region. Warum es so teuer ist und welche Vorteile es hat.

Von Wolfgang Widemann

Von der großen Straßenbaustelle am westlichen Ortsrand von Monheim gibt es für die Verkehrsteilnehmer und für die Anlieger eine gute Nachricht: Die Wemdinger Straße ist seit Freitag stadtauswärts bis zum Industriegebiet wieder befahrbar. Im Bereich der B-2-Anschlussstelle Monheim-Mitte bleibt die Staatsstraße im weiteren Verlauf allerdings eine Sackgasse. An der besagten Stelle entsteht ein stattlicher Kreisverkehr. Dort dauern die Arbeiten noch eine Weile. Bei einem Ortstermin gab Stefan Scheckinger, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Augsburg, bekannt, dass diese Maßnahme wohl erst Mitte August abgeschlossen werden kann.

Es wird Beton statt Asphalt verwendet

Der eigentliche Grund für den Termin war die besondere Konstruktion des Kreisverkehrs. Dessen Fahrbahn besteht nicht aus Asphalt, sondern aus Beton. Diesen Baustoff kennt man auf den Straßen im zentralen und nördlichen Teil von Schwaben bislang nur von der A8. Im Zuständigkeitsbereich der Augsburger Behörde wird Scheckinger zufolge erstmals dieser Baustoff für eine Fahrbahn verwendet. Dies ist mit gewaltigen Kosten verbunden. Der Kreisverkehr bei Monheim ist auf 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Den Großteil davon – 1,2 Millionen Euro – finanziert der Bund, den Rest der Freistaat Bayern. Ein Asphalt-Kreisverkehr wäre deutlich günstiger und schneller fertig. Aber warum gibt der Staat dann so viel Geld aus? Nach Angaben von Scheckinger hat Beton einen entscheidenden Vorteil: Er halte deutlich länger. „Wir haben uns dafür entschieden, um 30, vielleicht 40 Jahre Ruhe zu haben“, so der Behördenvertreter. Bei einer Asphaltdecke verursachten schwere Lastwagen in einem Kreisverkehr durch die Schubkräfte schon nach einigen Jahren Verdrückungen.

Viele Lastwagen bei Monheim unterwegs

Gerade an der B-2-Anschlussstelle Monheim-Mitte seien viele Lkw unterwegs. Zum einen kreuzt dort die Staatsstraße Monheim-Wemding die B2, zum anderen läuft über die Kreuzung ein Großteil des Lieferverkehrs zur weltweit vernetzten Firma Hama. In Zahlen: Auf der Bundesstraße liegt im Raum Monheim das durchschnittliche Verkehrsaufkommen bei rund 9300 Fahrzeugen pro Tag. Über 2000 davon sind nach Zählungen des Staatlichen Bauamts Laster. Auf der Staatsstraße sind es dort täglich etwa 3750 Fahrzeuge, davon mehr als zehn Prozent Schwerlastverkehr.

Viele Unfälle in den vergangenen Jahren

Den Ausschlag dafür, an der Kreuzung einen Kreisverkehr zu bauen, gab die Tatsache, dass sich diese in den vergangenen Jahren zu einem Unfallschwerpunkt entwickelte. Ein Kreisverkehr biete mehr Sicherheit, so Scheckinger.

Der Kreisverkehr hat einen Durchmesser von 40 Metern. In die Fahrbahn mit ihren vier Anschlussästen sind 550 Kubikmeter Beton verbaut. Dieser ist 26 Zentimeter dick. Um unkontrollierte Risse im Winter zu vermeiden, sind Fugen nötig. Die werden abgedichtet und müssen gepflegt werden. Die Insel im Kreisverkehr wird nach Informationen des Staatlichen Bauamts zwei Meter aufgeschüttet.

Was die Abgeordneten zum Kreisverkehr sagen

Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange erklärte: „Es ist richtig, dass wir uns für diese Bauweise entschieden haben.“ Lange erinnerte daran, dass der Bund jährlich mehr als zehn Millionen in die Sanierung und den Ausbau des Straßennetzes im Landkreis Donau-Ries stecke. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler begrüßte den Beschluss, an dieser Stelle einen Kreisverkehr zu bauen. Bund und Land arbeiteten hier Hand in Hand.

Beim Neuausbau der Wemdinger Straße in Monheim teilen sich der Freistaat Bayern und die Stadt die Kosten von rund 800000 Euro für die Fahrbahn.

