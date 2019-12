vor 17 Min.

Bürgermeister-Wahl: Das Viererrennen ist perfekt

Mit guter Laune gehen die Stadtratskandidaten der Monheimer PWG/Freien Wähler in den Kommunalwahlkampf. Bei der Aufstellungsversammlung in Weilheim wurde Anita Ferber (sitzend zweite von links) zur Bürgermeisterkandidatin nominiert.

Auch Anita Ferber bewirbt sich in Monheim um das Bürgermeisteramt. Liste der PWG/Freien Wähler vorgestellt. Fraktionssprecher peilt die „Stadtmeisterschaft“ an.

Von Thomas Unflath

Was schon seit einigen Wochen durch das politische Monheim ging, ist seit Montagabend offiziell: Auch Anita Ferber greift ins Rennen um das Bürgermeisteramt der Jura-Stadt ein und vergrößert damit die Zahl der Bewerber auf vier. Im Sportheim des FC Weilheim-Rehau wurde ebenso die Kandidatenliste der PWG/Freien Wähler für die Stadtratswahl vorgestellt und nominiert.

Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Dass es in Monheim nun vier Bürgermeisterkandidaten gebe, sei aus demokratischer Sicht eine „glückliche Lage“, äußerte Ferber ihre Sicht. Damit habe man vor einigen Wochen nicht rechnen können. Sie erwartet am Wahltag 15. März eine hohe Beteiligung aus der Bürgerschaft. Die Zweite Bürgermeister, seit wenigen Tagen 50 Jahre alt, stellte sich der Versammlung kurz vor.

Beruflich ist die Diplom-Finanzwirtin am Nördlinger Finanzamt tätig und dort zudem Personalratsvorsitzende – auch für die Außenstelle Donauwörth. Bereits bei der letzten Bürgermeisterwahl 2012 kandidierte sie und unterlag damals dem heutigen Rathauschef Günther Pfefferer. „Jetzt versuchen wir es noch einmal, wir haben nichts zu verlieren“, meinte die gebürtige Wittesheimerin, die seit 2008 für die PWG/Freien Wähler im Stadtrat vertreten ist. Privat sei sie „nicht verheiratet, aber liiert“.

20 engagierte Kandidaten

Ferber freute sich, dass es gelungen sei, 20 engagierte Kandidaten für die Stadtratsliste gefunden zu haben. Sich für die Aufstellung bereit zu erklären, sei „gelebte Demokratie“. Die Bürgermeisterkandidatin betonte: „Ich freue mich jetzt auf einen interessanten und spannenden Wahlkampf.“ Auch in der Bevölkerung spüre sie derzeit ein verstärktes Augenmerk auf die lokale Politik.

Als ein großes Zukunftsthema erwähnte Ferber den Bereich Pflege, nicht zuletzt aus eigener Erfahrung. Dies werde absehbar eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe bis in die Städte und Gemeinden hinein“ sein. An die Besucher in Weilheim gerichtet warb sie auch für die Kreistagswahl. Hier sei es wichtig, die Kandidaten aus Monheim mit Stimmen zu unterstützen, auch wenn sie für andere Parteien oder Gruppierungen antreten.

Einstimmiges Votum

Der Fraktionssprecher der Parteifreien im Stadtrat, Josef Steinhart, fungierte als Wahlleiter. Er erläuterte, dass man auf der Liste keine Ersatzkandidaten aufgeführt habe. Sollte eine Person kurzfristig ausfallen, wird ein anderer Bewerber doppelt aufgelistet. Nach der Auszählung verkündete Steinhart, dass die 23 wahlberechtigten Anwesenden einstimmig Anita Ferber zur Bürgermeisterkandidatin nominierten.

Die Stadtratsliste wurde mit 21 Ja-Stimmen angenommen. Steinhart warb für die Bewerberin: Als amtierende Zweite Bürgermeisterin vertrete sie regelmäßig Amtsinhaber Pfefferer und sei mit den Abläufen im Rathaus bestens vertraut. „Anita ist kein Experiment, sie kennt das Geschäft.“ Eine kleine Spitze gegen die Konkurrenz ließ sich Steinhart nicht nehmen. In Anlehnung an die CSU, die bei ihrer Aufstellungsversammlung von einer „Weltklasseliste“ gesprochen habe, meinte er augenzwinkernd: „Uns reicht die Stadtmeisterschaft.“

Dank an Josef Steinhart

Abschließend bedankte sich Anita Ferber für das in sie gesetzte Vertrauen der anwesenden Unterstützer. Weitere Dankesworte richtete sie an Fraktionssprecher Steinhart, der sich im Frühling nach 18 Jahren aus dem Stadtrat verabschiedet: „Wir haben dein eingebrachtes Fachwissen immer sehr geschätzt.“ Ferber bedankte sich mit einem Präsent. Steinhart selbst betonte, ihm sei es „stets um die Sache gegangen“. Er äußerte die Hoffnung, dass auch in Zukunft im Gremium pragmatisch gearbeitet werde.

Die Liste von PWG/Freie Wähler für den Monheimer Stadtrat: 1. Anita Ferber, 2. Lothar Roßkopf, 3. Roland Bock, 4. Karel Kuba, 5. Ralf Bengel, 6. Michael Eicher, 7. Renate Röding, 8. Anita Roßkopf, 9. Peter Dworschak, 10. Lothar Bock, 11. Ingrid Burkhardt, 12. Markus Landsmann, 13. Sabrina Ferber, 14. Franz Knauer, 15. Joachim Marstaller, 16. Ulrich Röding, 17. Michael Ferber, 18. Moritz Roßkopf, 19. Timo Gayr, 20. Werner Stäbe.

