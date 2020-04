vor 32 Min.

Corona im Pflegeheim: Weitere Bewohner infiziert

Im Seniorenheim in Harburg haben sich auch rund 20 Beschäftigte angesteckt. Wie es den Betroffenen geht.

Von Wolfgang Widemann

Im Seniorenheim der Diakonie in Harburg herrscht nun Klarheit, wer aktuell an Covid-19 erkrankt ist. Auf dieser Grundlage kann nach Auskunft von Gertrud Beck, der Vorsitzenden des Diakonievereins Harburg und Umgebung, der weitere Betrieb geregelt werden.

Die Situation habe sich durch die Maßnahmen „ein bisschen stabilisiert“, erklärt Gertrud Beck. Gleichzeitig sei man weiter in Sorge um die Erkrankten und hoffe darauf, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Wie gemeldet, grassiert das Virus in dem Heim, das 48 Plätze hat (davon drei feste Kurzzeitpflegeplätze). Innerhalb weniger Tage gab es neun Todesfälle unter den Bewohnern.

Erkrankte Mitarbeiter des Pflegeheims können zum Teil arbeiten

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Betroffenen alle am oder mit dem Coronavirus starben. In der Folge wurden in der vergangenen Woche das gesamte Personal des Heims und der Station (insgesamt an die 100 Personen, fast ausnahmslos Teilzeitkräfte) und die verbliebenen Bewohner auf Covid-19 getestet.

Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Vom rund 50-köpfigen Pflegepersonal im Heim sind Gertrud Beck zufolge 20 betroffen. Hinzu kommen rund 15 Senioren, die in der Einrichtung betreut werden. Etwa 20 Bewohner seien von dem Virus verschont. Auf Geheiß des Gesundheitsamts habe man als Konsequenz die positiv und negativ getesteten Senioren voneinander getrennt und in zwei Bereiche aufgeteilt. Mitarbeiter, die infiziert seien, aber keine Symptome zeigten, könnten sich weiter um die Bewohner kümmern, die an Covid-19 erkrankt sind.

Einer Person im Heim geht es schlecht

Eine infizierte Person im Heim befinde sich in einem schlechten Zustand. Eine Bewohnerin, die in der vorigen Woche noch stark erkrankt war, habe sich hingegen augenscheinlich erholt.

Der Zustand von drei positiv getesteten Bewohnern, die seit voriger Woche im Krankenhaus behandelt werden, sei zuletzt stabil gewesen, berichtet die Vorsitzende des Vereins, der das Heim trägt. Von den infizierten Mitarbeitern sei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand schwerer erkrankt.

Initiative stellt dem Pflegepersonal Essensgutscheine zur Verfügung

Erfreulich sei auch, dass die „Corona-Initiative Donau-Ries“, die Manfred Seiler (Möttingen) kürzlich ins Leben rief, dem Personal der Diakonie in Harburg Essensgutscheine im Wert von 500 Euro zugesagt hat. Die Benefizaktion hat das Ziel, den „Corona-Helfern“ etwas Gutes zu tun.

