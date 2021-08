Autofahrer überschlägt sich auf der Kreisstraße bei Daiting

Auf gerader und übersichtlicher Strecke überschlägt sich ein Mann aus Monheim auf der Kreisstraße bei Daiting. Die Ursache ist unklar.

Ein Mann aus Monheim hat sich am Montagnachmittag auf der Kreisstraße von Hochfeld in Richtung Daiting mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet kam der Wagen des 49-Jährigen um 14 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Auf gerader und übersichtlicher Strecke fuhr der Mann nach rechts ins Bankett, prallte dort seitlich gegen einen Baum und überschlug sich. Der Wagen kam schließlich in einem abgeernteten Feld rechts neben der Straße zum Liegen. Der desorientierte Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen, die der Monheimer bei dem Unfall erlitt, stellten sich als nicht schwerwiegend heraus. Der völlig demolierte Kleinwagen wurde von einer Firma abgeschleppt. Laut Polizei entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 5000 Euro. (pm)