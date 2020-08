vor 58 Min.

Das Airbus-Flugtaxi verlässt das Werk in Donauwörth

Am Montag, 31. August, soll der Prototyp des CityAirbus im Airbus Defence and Space Drone Center Manching der Öffentlichkeit präsentiert. Am Donnerstag wurde er im Airbus-Werk in Donauwörth verladen.

Plus Airbus schickt seinen Prototyp des Flugtaxis auf Reisen. Per Schwerlasttransport wird der CityAirbus zum Flugplatz nach Manching gebracht. Was dort geschehen soll.

Von Barbara Wild

Das Airbus-Flugtaxi ist eine imposante Erscheinung. Vier Rotoren dominieren das Aussehen des Fluggeräts, das eine ganz neue Form der Mobilität einläuten soll. Auf festen Routen soll es einmal Passagiere von A nach B durch die Luft befördern. Schnell und ohne Stau.

Der CityAirbus verließ das Airbus-Werk in Donauwörth gut verpackt.

Der Prototyp aus dem Werk in Donauwörth aber bewältigt seine erste Route nicht fliegend, sondern gut verpackt auf einem Schwertransporter. Das erste Ziel ist Manching bei Ingolstadt, genauer gesagt das Airbus Defence and Space Drone Center. Dort soll der Prototyp am Montag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, wurde das verpackte Flugtaxi mit einem Hubkran auf einen Tieflader gehoben. Nur die weißen Ringe, die die Rotoren umspannen, sind frei. Das Unternehmen teilt mit, dass der Transport ohne Probleme verlaufen ist.

7 Bilder CityAirbus: Transport des Airbus-Flugtaxis von Donauwörth nach Manching Bild: Airbus/Celian Baudin

Lesen Sie auch:

Themen folgen