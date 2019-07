vor 16 Min.

Das bietet der Mertinger Kulturkreis im zweiten Halbjahr

Die Formation „Cash-n-go“ ist die nächste in der Reihe bei den Konzerten des Mertinger Kulturkreises. Doch bis zu Jahresende ist noch weit mehr geboten – von den großen Meistern der klassischen Musik bis hin zu Operette und Jazz.

Der Kulturkreis holt auch im zweiten Halbjahr hochklassige Musiker an verschiedene Veranstaltungsorte. Dabei ist die Bandbreite der Musik ausgesprochen breit.

Der Kulturkreis Mertingen bietet auch im zweiten Halbjahr Monat für Monat hochklassige Konzerte mit Interpreten aus aller Welt an. Schauplätze sind unterschiedliche Veranstaltungsorte von der Aula der Mertinger Schule über Kirchen und den Saal der Alten Brauerei bis hin zum Kaisersaal in Kaisheim. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde Mertingen (09078/960018), aber auch an den Abendkassen. Das ist von Juli bis Dezember geboten:

Freitag, 19. Juli, 20 Uhr: Im Amphitheater der Schule spielt die Augsburger A-capella-Formation „Cash-n-go“. Bei Regen wird das Konzert in die Aula der Antonius-von-Steichele-Schule verlegt.

Sonntag, 28. Juli, 16 Uhr: Das Duo Aliquot (Simona Balan und Gheorghe Balan) konzertiert unter dem Motto „Altes und Neues für Viola d’amore“. Geboten werden unter anderem Kompositionen der barocker Musiker Anton Huberty, Jan Kral und Carl Zoeller in der Kirche St. Margaretha in Heißesheim.

Sonntag, 11. August, 19 Uhr: Ein Kammerkonzert steht im Saal der Alten Brauerei in Mertingen an. Im Rahmen des Meisterkurses Colluvio gastieren neun junge Musiker aus ganz Europa, vorwiegend Osteuropa, Österreich und Deutschland. Sie spielen von Robert Schumann das Trio g-Moll, op. 110, von Mieczyslaw Weinberg das Klavierquintett op. 18 und von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Trio c-Moll, op. 66.

Sonntag, 25. August, 17.30 Uhr: Die beliebte Picknick-SEErenade mit kurzweiliger Unterhaltung mit dem Ensemble imBRASSivo (Gerhard Hieger, Veit Meggle, Anja Barfüßer, Kathrin Schweihofer, Günter Aumiller) entführt in die Kneipp-Anlagen der Mertinger Seenlandschaft.

Freitag, 30. August, 20 Uhr: Im Amphitheater Mertingen konzertiert das Leipziger Percussion-Ensemble (Joachim Gelsdorf, Bassposaune; Wolfram Dix, Percussion und Drums; Marton Palko, Alt- und Tenorposaune; Stefan Wagner, Alt- und Tenorposaune). Das Motto: „J. S. Bach und der weiße Hai im Alpensee“. Zu hören gibt es Barockes und Jazziges von Thomas Morley, Johann Sebastian Bach, Duke Ellington und Christoph Wundrak. Bei schlechtem Wetter geht es in die Aula.

Samstag, 7. September, 20 Uhr: Die Solisten des Theaters Erfurt (Julian Freibott, Tenor, Norina Bitta, Querflöte, Ralph Neubert, Klavier) gastieren unter dem Motto: „Das Theater lebt!“ mit Musik von Antonio Caldara, Ludwig van Beethoven (Liederzyklus: An die ferne Geliebte, Giacomo Rossini, bis Johannes Brahms, Richard Strauss und mehr.

Freitag, 20. September, 20 Uhr: Eines der ganz großen Konzerte dieser Saison steht im Kaisersaal auf dem Programm: ein Liederabend mit der Altistin Ingeborg Danz, einer der ganz großen Sängerinnen Deutschlands. Sie wird von Eric Schneider am Klavier begleitet. Es gibt Lieder von John Dowland, Henry Purcell, Johannes Brahms und Richard Strauss.

Donnerstag, 3. Oktober, 20 Uhr: Ein Operettenkonzert „Die ganze Welt ist himmelblau“ bringt die schönsten Melodien aus Operette und Film zu Gehör. Es singt die Sopranistin Christin Bonin aus Druisheim mit ihrem Partner Richard Wiedl,Tenor, in der Aula der Mertinger Schule. Sie werden von der Pianistin Olecia Sandbaek begleitet.

Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr: In der Kirche St. Vitus in Druisheim tritt das Boreas-Quartett (Flötenquartett) aus Bremen mit Jin-Ju Baek, Luise Manske, Julia Fritz und Elisabeth Champollion auf. Die vier Musikerinnen stehen für lebendige Ausdruckskraft, überragende Technik, perfekte Intonation und hohe Präzision im Zusammenspiel.

Samstag, 19. Oktober, 19 Uhr: In Kooperation mit den Donauwörther Herbstkulturtagen gibt es im Kaisersaal Kaisheim den Liederabend „Vom Menschen und vom Leben“ mit den Zyklen „Der Pilger“ für Bariton sowie dem „Tangerding-Zyklus“ für Sopran mit Ylva Sofia Stenberg (ARD-Preisträgerin im Fach Gesang 2018), Manuel Kundinger, Bariton. Lea Hänsel, Klarinette und Stéphane Boelingen, Klavier begleiten. Die Moderation hat Jürgen Lechner inne. Komponist dieser Werke ist Tom Lier. Karten hierfür gibt es in Donauwörth und Mertingen, sowie an der Abendkasse.

Samstag, 9. November, 18.30 Uhr: Die Bayerische Staatsoper München kommt mit dem Opernstudio in die Schul-Aula. Das Neue Opernstudio stellt sich vor mit Arien und Ensembles aus bekannten Opern.

Sonntag, 10. November, 18 Uhr: Ein Liederabend mit dem Bariton Peter Schöne (Oper Freiburg/Breisgau) steht an. Holger Berndsen wird ihn am Flügel begleiten. Es gibt Lieder nach Texten von Heinrich Heine von Fanny Hensel, Franz Lachner, Franz Liszt, Clara und Robert Schumann, Bernhard Weidner und anderen zu hören.

Sonntag, 17. November, 17 Uhr: Zum Volkstrauertag gibt es eine Lesung mit Konzert zum Thema Krieg und Holocaust. Sima‘s Lieder mit Yoed Sorek, Tenor, und Kantor und Susanna Klovsky am Flügel zeichnen den Weg der untergegangenen jüdischen Kultur in Osteuropa nach.

Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr: An diesem Zweiten Advent erklingt in der Kirche St. Martin in Mertingen das alljährliche Weihnachtskonzert. Heuer wird es vom Nördlinger Bachtrompetenensemble und dem Augsburger Philharmonischen Dreigesang gestaltet. (dz)