20.02.2020

Das will die Frauenliste erreichen

Spitzenkandidatinnen präsentieren ihre Ideen

Die Kandidatinnen der Donau-Rieser Frauenliste für den Kreistag und die Kandidatinnen der Wemdinger Frauenliste haben sich bei einer Auftakt-Veranstaltung in Nördlingen vorgestellt. Auf Platz 1 der Kreistagsliste steht Barbara Geppert, Kreisrätin aus Ederheim. Sie sagte laut einer Pressemitteilung, dass es ihr um Regionalität und die Sicherung der Lebensgrundlagen gehe. Und das bedeute nicht, immer neue Bedürfnisse zu erzeugen (für Geschäft und Gewinn), sondern vielmehr, eine gesunde Natur und Umwelt zu erhalten und gute Bedingungen für alle Altersphasen und Lebenssituationen zu schaffen, sodass auf den jungen, wie auch den alten Menschen eingegangen werde – mit seinem natürlichen Bedarf. Menschen mit Einschränkungen oder kranke Menschen erhielten durch sie ebenfalls eine starke Stimme. Darauf richte sie als Krankenschwester ein Hauptaugenmerk.

Auch Carina Roßkopf, Kreistagslisten-Zweite, Wemdinger Frauenreferentin und Stadträtin, betonte in jugendlichem Jargon, dass sie richtig „Bock“ habe auf Mitgestaltung und Mitwirkung in der Politik. Sie scheue keine Auseinandersetzung für die Durchsetzung weiblicher Sichtweisen. Yvonne Hauber, die dritte Spitzenkandidatin auf der Donau-Rieser-Frauenliste für den Kreistag, empfahl sich eindrucksvoll durch eine Videobotschaft. Sie werde ihr Augenmerk auf den Finanz- und Wirtschaftssektor lenken, für den sie beruflich geradezu prädestiniert sei, so die Pressemitteilung.

Diana Waimann, Stadträtin aus Wemding und Vorsitzende der Wemdinger Frauenliste, richtete ihr Grußwort an alle Anwesenden und betonte, dass es in der Kommunalpolitik einen breiten Gestaltungsraum für alle Anliegen gebe. Gestützt auf die Erfahrungen und Geschehnisse aus ihrer bisherigen politischen Tätigkeit sei die andere, da weibliche Sicht nützlich und richtungweisend. (pm)

