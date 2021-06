Rain

Dehner macht sein Blumenhotel in Rain dicht

Plus Dehner schließt sein Hotel und auch das Restaurant im Gartencenter, will aber gleichzeitig in den Standort Rain und in eine moderne Arbeitswelt investieren.

Von Barbara Würmseher

Der letzte Gast des Dehner-Blumenhotels in Rain hat längst ausgecheckt, die Küche bleibt seit Monaten kalt und im sonst so gepflegten Pflanzen-Rondell vor dem Eingangsportal macht sich Wildwuchs breit. War die Zwangspause des renommierten Hauses anfangs noch dem Lockdown der Corona-Pandemie geschuldet, so gibt es inzwischen einen anderen Grund für Leere und Stillstand, die dort herrschen. Die Zeichen jedenfalls sind unübersehbar und auch die Gerüchteküche brodelt. Schließlich haben allerorten Übernachtungsstätten und Gastronomie längst wieder ihren Betrieb aufgenommen – nicht aber das Vier-Sterne-Haus in Rain. Gemunkelt wird seit Tagen, dass es dort eine krasse Veränderung geben wird.

