Der Generalvikar zeigt sich irritiert

Monsignore Harald Heinrich ist überrascht vom Widerstand an der Donauwörther Basis. Der Entschluss zur Pfarrerversetzung stehe derweil fest

Von Thomas Hilgendorf

Harald Heinrich wäre gerne unter angenehmeren Umständen nach Donauwörth gekommen. Doch auch die unbequemen Entscheidungen sind Teil seines Postens: Als Generalvikar hat er über Personalfragen wesentlich mitzuentscheiden.

Und die hatten es in den Augen der katholischen Donauwörther Basis zuletzt ziemlich in sich: Die beiden Stadtpfarrer Jacek Wyrwich (Parkstadt) und Franz Pfeifer (Riedlingen) sollen versetzt werden, weil andernorts Pfarrer fehlen, die eine Leitungsfunktion ausüben dürfen. Dekan Robert Neuner wird als leitender Stadtpfarrer in Donauwörth verbleiben und fortan – ab September 2019 – von zwei Kaplänen sowie pastoralen Mitarbeitern und einem Verwaltungsassistenten unterstützt. Gegen die Versetzungspläne liefen zuletzt zahlreiche Katholiken in Donauwörth Sturm, vor allem in Riedlingen und der Parkstadt ist der Widerstand nach wie vor groß. Gestern sollten in Augsburg gut 1500 Unterschriften gegen die Pläne übergeben werden.

Schwierige Rahmenbedingungen also für einen Besuch in Donauwörth zum Gespräch mit unserer Zeitung. An Monsignore Heinrich sind die Reaktionen aus Donauwörth derweil nicht spurlos vorbeigegangen.

Vor allem der Ton der jüngsten kritischen Äußerungen habe ihn überrascht. Mit Kritik setze er sich gerne auseinander, nicht aber, wenn sie unfair würde: Dass nun auch Stadtpfarrer Robert Neuner angegangen werde, das hätte den Bogen überspannt.

Es handle sich bei der Neuausrichtung der Pastoralreform um eine gesetzte Entscheidung der Diözese. Die Art und Weise des Zustandekommens des Beschlusses ohne direkte Befragung der Basis sieht Heinrich als gängigen Weg an: „Personalfragen werden nicht mit den Pfarrgemeinderäten getroffen. Das ist ein normaler Vorgang, nicht nur in unserer Diözese, weil Priester und pastorale Mitarbeiter nicht Angestellte der einzelnen Pfarrei sind, sondern des Bischofs beziehungsweise der Diözese.“ Und Heinrich fügt hinzu: „Was wäre anders gewesen in einem Dialogprozess? Hätten wir den Menschen etwas Unrealistisches suggerieren sollen? Das wäre unehrlich gewesen.“ Der Prozess wäre „nicht ergebnisoffen gewesen“. Es sei auch nicht feige gewesen, dass er bei der Information der Gläubigen im Münster nicht anwesend war: „Wie soll ein ordentlicher Dialog mit 250 bis 300 Menschen stattfinden?“ Es sei stets die Aufgabe der Pfarrer, die Informationen weiterzugeben. „Ich bin naiverweise davon ausgegangen, dass die zwei betroffenen Pfarrer Dekan Neuner unterstützen. Dass sie sich bei der Informationsveranstaltung gar nicht äußern und so den Dekan letztlich alleinelassen, damit habe ich nicht gerechnet.“

Wichtige Aspekte aus dem vorangegangenen Dialogprozess im Sinne der ursprünglichen Pastoralplanung 2025 von Bischof Konrad Zdarsa würden indes sehr wohl in die Neuausrichtung mit einfließen. Dass es im Laufe einer Entwicklung aber zu notwendigen Abänderungen kommen könne, das sei weder illegitim noch eine Besonderheit.

Vielmehr falle der Priestermangel, erklärt Heinrich weiter, eklatanter aus im Bistum Augsburg als vormals angenommen. Gut 170 Priester seien im Bistum Augsburg gestorben seit 2008 – und nur etwas über 60 Priester sind dazugekommen. Zudem seien rund 50 Prozent der Priester in der Diözese über 70 Jahre alt. Mit dem vorhandenen Personal müsse man nun aber flächendeckend zurechtkommen. Zudem müsse man auch in anderen Bistümern aushelfen, das verlange der gesamtkirchliche Zusammenhalt. Die Kritik, dass Kapläne aus dem Ausland mit möglicherweise damit einhergehenden sprachlichen Problemen eingesetzt werden, weist der Generalvikar zurück: Die katholische Kirche sei Weltkirche, unter Glaubensgeschwistern gebe es keine Ausländer im herkömmlichen Sinne. Über intensive Vorbereitungen würden ausländische Priester intensiv auf ihren Dienst in Deutschland vorbereitet – auch in sprachlicher Hinsicht. Heinrich merkt zudem an, dass auch die heilige Afra, die in Augsburg wirkte, aus Zypern stammte. Das Phänomen sei also beileibe kein Neues.

Ob es ein Überdenken der Entscheidung der Reform für Donauwörth nach den breiten Protesten gebe? „Nein“, antwortet Heinrich deutlich. Ihn irritiere indes, dass offenbar auch im Nachklang keiner der beiden Pfarrer Dekan Neuner zur Seite stand – weder bei der Informationsveranstaltung über die Neuerungen für die Ehren- und Hauptamtlichen noch bei jener für das gesamte Kirchenvolk im Liebfrauenmünster. Es stimme, so Heinrich, dass es keine Jubelschreie gab bei den Betroffenen, dass beide Pfarrer bleiben wollten. Aber beide hätten die Entscheidung angenommen. Beide Priester wüssten über ihre neuen Standorte Bescheid, und Heinrich habe bei den Betroffenen auch eine gewisse Akzeptanz bemerkt – Heinrich betont, er habe die Gespräche darüber zuletzt als konstruktiv und kooperativ empfunden: „Es wundert mich, bislang hatten wir einen guten Kontakt.“

Weiterhin, so Heinrich, sei es derweil ebenfalls irritierend, dass es in der aufgeheizten Debatte schier ausnahmslos um die jeweiligen Pfarrer gehe, die man binden möchte – die katholische Kirche habe aber, gemeinsam mit anderen Christen, den viel weiter gehenden Auftrag, die Menschen – gerade auch jene außerhalb der Kirchen – mit Jesus Christus bekanntzumachen. Dieser missionarische Auftrag der Christen sei das Kernelement, das viel mehr im Fokus stehen müsse. Und dafür sei, bei schwindender Zahl der Gläubigen (diese sei der eigentliche Grund für den Priestermangel) auch die Zusammenlegung von Strukturen erforderlich. Am heutigen Dienstag, 17. Juli, findet um 19.30 Uhr im Riedlinger Pfarrheim das erste Koordinierungstreffen zur Umsetzung der Reform statt.

