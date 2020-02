16:59 Uhr

Die Bayerischen Filmfestspiele sind in Rain zu Gast

Die Bayerischen Film- und Videofestspiele finden heuer in Rain statt.

Plus Nicht kommerzielle Filmemacher aus ganz Bayern zeigen im März ihre Streifen. Mit der „Nacht der Gewinner“ hat man sich zudem etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Barbara Würmseher

Gertrud Quartier ist 75 Jahre alt, als sie 2013 eine bewegende Reise in Vergangenheit antritt. Ihr Ziel ist Zermatt in der Schweiz, wo 60 Jahre zuvor ihre drei Brüder Franz, Bernhard und Anton zusammen mit einem Freund auf dem Matterhorn den Tod gefunden haben. Es ist eine dramatische, eine bewegende Geschichte, die sie mit dokumentarischem Archivmaterial zu einem leisen, zu einem berührenden Film verarbeitet hat. Dieser wird bei den Bayerischen Film- und Videofestspielen in Rain zu sehen sein - neben vielen weiteren Streifen.

Die Zuschauer steigen Schritt für Schritt mit Gertrud Quartier bis zur Schönbühlhütte hinauf, während sie in Rückblenden vom Schicksal der vier jungen Bergsteiger erzählt. Deren Verlust wirkt auch sechs Jahrzehnte später noch nach: „Wir haben sie ein Leben lang vermisst!“ 13 Filme in der „Nacht der Gewinner“ „Meine drei Brüder“ ist einer von 13 bemerkenswerten Kurzfilmen, die zeigen, welch ausgezeichnete Qualität in nicht kommerzieller Produktion stecken kann. Diese 13 Filme bilden am Donnerstag, 26. März, in der „Nacht der Gewinner“ den Auftakt zu einem Ereignis, das nicht zum ersten Mal die Stadt Rain zu einer kleinen „Filmmetropole“ macht. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bild: Becker Denn die 41. Bayerischen Film- und Videofestspiele rufen einmal mehr vom Freitag, 27., bis Sonntag, 29. März, Filmemacher und Freunde filmischer Kunst fernab von Hollywood zusammen. Sie sind alljährlich die wichtigste Veranstaltung des Landesverbands „Film + Video Bayern“. In Rain ist der örtliche Filmclub um Wilfried Berner Partner in der Organisation. Pfarrzentrum wird zum Kinosaal Er funktioniert das katholische Pfarrzentrum in der Hauptstraße ein Wochenende lang in einen großen öffentlichen Kino- und Festsaal um. Willkommen sind alle Besucher, die neugierig sind auf kleine aber feine Spielfilme, Natur- und Reisedokumentationen, Reportagen, Computeranimationen und vieles mehr. Entstanden sind sie aus Leidenschaft, Kreativität und mit der technischen Ausstattung, die sich Amateuren bietet und die diese nach Möglichkeit ausreizen. Es geht um anspruchsvolle Konzepte, bemerkenswerte Inhalte, Geschichten und Skripte, Licht- und Tontechnik, Kameraführung – eben um all das, was einen guten Film ausmacht. Wer sich an die Deutschen Filmfestspiele (DAFF) vor zwei Jahren in Rain erinnert, kennt das Wettbewerbs-Konzept: Am Freitag, 27. März, wird ab 17 Uhr der erste Block der Wettbewerbs-Beiträge gezeigt. Danach gibt es eine Gesprächsrunde mit der Jury und eine Pause, ehe um 21.10 Uhr der zweite Block startet. Auch ihm schließt sich eine Gesprächsrunde an.

mit der Jury und eine Pause, ehe um 21.10 Uhr der zweite Block startet. Auch ihm schließt sich eine an. Am Samstag, 28. März, beginnen die Filme um 10 Uhr. Um 12 Uhr ist Mittagspause, ehe von 14 bis 19.15 erneut Filme gezeigt werden – unterbrochen von Gesprächsrunden und Pausen.

und Pausen. Am Sonntag, 29. März, startet um 9.30 Uhr der festliche Höhepunkt, die Matinee, bei der „Bayerische Löwen“ für besondere Leistungen in den einzelnen Filmkategorien verliehen werden. Einer von ihnen wird zum „Film des Jahres“ gekürt und von Staatssekretär a. D. Georg Schmid mit dem „Großen Bayerischen Löwen mit Rautenschild“ ausgezeichnet, den der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestiftet hat. Dazu gibt es einen Publikumspreis, den Schirmherr Bürgermeister Gerhard Martin stiftet. Denn die Meinung des Publikums ist auch diesmal wieder gefragt und jeder Zuschauer bekommt Stimmzettel. Meinung des Publikums ist auch gefragt Welche Filme miteinander um die Gunst der Zuschauer und der Jury konkurrieren, wird derzeit noch ermittelt. Es laufen aktuelle die Landesfilmfestivals, deren Sieger dann auf die nächsthöhere Ebene kommen, nämlich die Bayerischen Filmfestspiele (BAF) in Rain. Zwischen 20 und 25 Streifen werden es insgesamt sein. Wilfried Berner und sein Team wünschen sich, dass ihre eigene Begeisterung für das besondere Ereignis auch die Rainer Bevölkerung und die Menschen im Landkreis ansteckt. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, kündigt er an, „die Vorführungen sind öffentlich und kosten keinen Eintritt. Jeder kann jederzeit kommen und auch wieder gehen. Dazu bieten wir im kleinen Saal Verpflegung an.“ Lesen Sie hierzu auch: Und wieder heißt es in Rain: Film ab!

