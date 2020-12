11:13 Uhr

Die Schmierfinken sind wieder unterwegs: diesmal in Monheim

Hässliche Sprayer-Spuren haben Unbekannte am Netto in Monheim hinterlassen.

Unbekannte besprühen die Fassade des Nettomartkes in Monheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Serie geht weiter: Erneut hat es in Monheim Schmierereien gegeben. Bereits seit einigen Wochen werden der Polizeiinspektion Donauwörth immer wieder derartige Fälle angezeigt, am Mittwoch wurde den Beamten nun eine weitere beschmierte Fläche im Monheimer Stadtgebiet mitgeteilt. Dotr waren die Täter allerdings schon vor geraumer Zeit zugange.

Schaden in Monheim beläuft sich auf 1000 Euro

Bereits zwischen 27. November, 12 Uhr, und 28. November, 9 Uhr, sprühten bislang Unbekannte zahlreiche sogenannte „Tags“ mit verschiedenen Lackfarben auf die Fassade des Nettomarktes in der Donauwörther Straße. Der Schaden beläuft sich laut den Gesetzeshütern auf mindestens 1000 Euro, könnte jedoch je nach Reinigungsaufwand noch erheblich nach oben korrigiert werden müssen. Verwendet wurden unter anderem die bereits in der jüngsten Vergangenheit auftretenden Parolen „1312“, ACAB“, „SAAACK“ und „spray fast or go home“. Ein Zusammenhang mit den bereits gemeldeten Fällen scheint offenkundig, so die Polizei. Die Ermittlungsgruppe der Donauwörther Polizeiinspektion ist nach wie vor mit einer Aufklärung der Serie betraut.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen