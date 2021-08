Jugendzentren im Donau-Ries: Seit über 500 Tagen geschlossen

Plus Seit März 2020 haben die Jugendzentren weitgehend geschlossen - wegen Corona. Jetzt fehlen die Einnahmen. Wie es für die wichtigen Treffpunkte weitergeht.

Bereits mehr als 500 Tage hat das Juze Donauwörth keine Party mehr erlebt. Seit der Wiedereröffnung nach dem Umzug in die neuen Räume im Oktober 2019 ist viel passiert. Die Corona-Pandemie bremst die Jugendlichen seit März 2020 schier komplett aus. Die Bühne bleibt leer, das Mischpult des DJ unbenutzt und bis auf ein paar Privatpartys im vergangenen Sommer und kleinerer interner Veranstaltungen stand und steht alles still.