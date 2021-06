Donau-Ries-Kreis

07:28 Uhr

Digitaler Corona-Impfpass ist in der Region sehr gefragt

Apothekerin Sylvia Mühlen von der Center Apotheke am Donauwörther Kaufland zeigt, was man braucht für das digitale Corona-Impfzertifikat: Impfpass, gegebenenfalls ein Smartphone und (nicht auf dem Bild) den Personalausweis. Dann gibt es den Zettel mit dem einlesbaren QR-Code.

Plus Die Ausgabe der Corona-Impfnachweise im Donau-Ries-Kreis hat begonnen. Wie es abläuft und welche Erfahrungen die zuständigen Stellen machen.

Von Thomas Hilgendorf

Innerhalb von nur fünf Minuten sind es an diesem Freitagvormittag zwei Kunden, die das Zertifikat mit dem Pixelcode haben wollen. Doch gerade hängt der Server, über den der digitale Impfpass ausgestellt werden muss. Ein Problem sei das nicht, beruhigt die Apothekerin die ältere Dame – das Zertifikat werde ihr nun am Nachmittag per E-Mail nachgesendet. So wie hier in Donauwörth geht es in vielen Apotheken im Landkreis dieser Tage zu, seitdem der digitale Impfpass zu haben ist. Die Nachfrage ist hoch. Der Weg zu diesem begehrten Nachweis der Corona-Immunisierung ist eigentlich kein allzu holpriger – wenn denn die Technik mitspielt.

