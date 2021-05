Donau-Ries-Kreis

vor 35 Min.

Friseure im Donau-Ries-Kreis beklagen viele Absagen

Vor dem Friseurbesuch einen Corona-Test absolvieren – das ist für viele Kunden offenbar eine große Hürde. Auch Salons in der Region klagen darüber.

Plus Die aktuellen Corona-Regeln machen sich bei den Friseuren bemerkbar. Ein negatives Testergebnis oder eine vollständige Impfung sind für einen Termin nötig.

Von Manuel Wenzel

Im März waren die Kunden regelrecht Schlange gestanden. Termine wurde zum Teil mehrere Wochen im Voraus gemacht, denn der Andrang war groß. Seit dem 24. April bleiben die Terminbücher der Salons in der Region allerdings weitestgehend leer. Die Friseure dürfen zwar weiterhin offen bleiben, allerdings ist ein negativer Corona-Test oder eine Vollimpfung der Kunden erforderlich, solange der Inzidenzwert in einem Landkreis über 100 liegt. Das ist im Donau-Ries-Kreis nach wie vor (Stand Dienstag) der Fall. Diese Regelung sorgt offenbar dafür, dass viele Kunden den nächsten Haarschnitt lieber verschieben – auf eine Phase, in der man ohne vorherigen Test kommen kann.

