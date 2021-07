Millionen-Zuschuss für Ortszentren im Donau-Ries-Kreis

Aus einem Sonderfonds des Freistaats Bayern fließt einiges Geld in den Landkreis Donau-Ries. Am meisten profitieren Donauwörth und Oettingen.

Fünf Städte und eine Gemeinde im Donau-Ries-Kreis können sich über einen warmen Geldregen aus München freuen. Aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ des Freistaats Bayern fließen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Euro in die Region.

Fördertopf soll den Folgen der Corona-Pandemie entgegenwirken

Die größte Einzelsumme erhält die Stadt Donauwörth. Vergleichsweise viel Geld fließt auch nach Oettingen. Ziel des Freistaats ist es einer Pressemitteilung zufolge, „den Folgen der Pandemie in den Ortskernen entgegenzuwirken“. Dafür stellt der Freistaat eine Summe von 100 Millionen Euro bereit. 279 Kommunen haben sich für einen Zuschuss beworben.

Mit dem Geld, das für den Donau-Ries-Kreis bestimmt ist, werden nach Ansicht des Stimmkreisabgeordneten Wolfgang Fackler „wichtige und sinnvolle Projekte ermöglicht“. Mit diesen könne doe Attraktivität weiter gesteigert werden.

Vielfältige Maßnahmen werden gefördert

Grundsätzlich will der Staat mit dem Sonderfonds verschiedene Maßnahmen anschieben: Die reichen laut Fackler beispielsweise von Städtebaukonzepten, Innenstadtmanagement, Events und Machbarkeitsstudien bis hin zu kommunalen Förderprogrammen. Das Geld könne also flexibel eingesetzt werden: „Ich bin schon gespannt, was sich die Kommunen einfallen lassen.“ Der Abgeordnete merkt an, dass der Landkreis Donau-Ries in Schwsaben überproportional berücksichtigt worden sei.

Im Einzelnen bekommen die Kommunen folgende Beträge: Die Stadt Donauwörth erhält 904.000 Euro. Ersten Informationen zufolge soll der Ort damit begrünt werden, es sollen Sitzgelegenheiten geschaffen werden und es soll ein Verkehrsgutachten damit finanziert werden.

Oettingen darf sich über 600.000 Euro freuen. Nach Kenntnissen von Fackler soll das Geld für die Kernstadt und die Vorstadtbereiche verwendet werden.

Auch Nördlingen, Rain, Wemding und Asbach-Bäumenheim bekommen Zuschüsse

Die Stadt Nördlingen kann mit einer Summe von 480.000 Euro für die Altstadt und den Bahnhofsbereich rechnen. Die Stadt Rain wird mit 192.000 Euro bedacht und Wemding mit 120.000 Euro. Davon soll laut Fackler jeweils die Altstadt profitieren. 40.000 Euro bekommt die Gemeinde Asbach-Bäumenheim für die Neugestaltung der Ortsmitte. (pm/wwi)