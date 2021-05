Donauwörth

07:55 Uhr

Am Donauhafen in Donauwörth wird wieder gesurft

Plus In den 80er-Jahren waren bereits Windsurfer auf der Donau. Nun könnten dank eines ehemaligen Kanu-Weltmeisters wieder einige Sportler auf dem Stand-up-Paddle zu sehen sein.

Von Fabian Kapfer

Die Aufnahme des früheren DZ-Fotografen Stefan Sisulak, die den Donauhafen im Jahr 1984 zeigt, mag etwas überraschen. Freilich existierte die heutige Promenade entlang der Donau noch nicht. Dennoch herrschte reger Betrieb. Und zwar nicht aufgrund zahlreicher Spaziergänger, die mittlerweile an schönen Tagen am Ufer des Flusses zu sehen sind, sondern durch Windsurfer. Ein Bild, das in den vergangenen Jahren zu einer Seltenheit wurde. Durch einen Weltmeister könnte nun bald schon wieder mehr Betrieb auf der Donau herrschen.

