Auto prallt auf B2 gegen die Leitplanke

Eine Autofahrerin ist am Sonntag auf der B2 bei Donauwörth verunglückt. Die 44-Jährige aus Gersthofen war gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Augsburg unterwegs, kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Leitplanke. Am Pkw entstanden dadurch auf der Beifahrerseite vorne und hinten Lackschäden in einer Höhe von rund 1000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)