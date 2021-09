Donauwörth

Donauwörth baut das neue Lufttaxi

So sah der Demonstrator des Lufttaxis CityAirbus aus, der in Donauwörth entwickelt und gebaut worden ist.

Plus Airbus-Chef Bruno Even präsentiert der Welt die nächste Generation des CityAirbus. Dem Werk in Donauwörth kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu.

Von Barbara Wild

Die Welt der Luftfahrt spricht heute über das neue Modell des CityAirbus – und erst recht am Standort von Airbus-Helicopters in Donauwörth. Denn das, was Airbuschef Bruno Even am Dienstagnachmittag digital der Welt verkündete, bedeutet nichts weniger als ein Stück echte Zukunfttechnologie für Donauwörth. „Wir öffnen jetzt ein neues Kapitel in diesem Markt“, sagte Even. Es wird wohl auch eines für die Große Kreisstadt, denn auch der jetzt präsentierte neue und völlig anders anmutende Entwurf des Lufttaxis CityAirbus wird im nordschwäbischen Werk gebaut.

