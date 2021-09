Donauwörth

19:00 Uhr

Donauwörther Internist Dr. Thomas Eberl: „Die Corona: Ampel steht noch auf Grün“

In den Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries steigen die Corona-Zahlen wieder an. Dennoch sieht der Internistische Direktor Dr. Thomas Eberl die Corona-Ampel noch auf grün stehen.

Plus Dr. Thomas Eberl ist Direktor der Klinik für Innere Medizin in Donauwörth. Er berichtet über die Corona-Lage im Krankenhaus und darüber, wie er zu Lockerungen steht

Seit nunmehr gut eineinhalb Jahren kämpft das Krankenhauspersonal in den Kreiskliniken in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen gegen das Coronavirus. Dr. Thomas Eberl ist Direktor der Klinik für Innere Medizin in Donauwörth – im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der er über die Erfahrungen mit dem Coronavirus und wie er Lockerungen und Entwicklungen sieht.

