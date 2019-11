Donauwörth: Konstant niedrige Mieten?

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth ist weiter „konkurrenzlos günstig“ und wirtschaftet gut. Ein Millionenprojekt verzögert sich aber. Was dahinter steckt.

Wer in Donauwörth und Umgebung eine Wohnung sucht, und dazu noch eine preisgünstige, sucht quasi nach der Stecknadel im Heuhaufen. Das weiß Vitus Schmid, Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) nur zu gut. Seit 85 Jahren steht die Genossenschaft für billigen Wohnraum. Fast 1000 Wohnungen – die meisten davon in der Kernstadt sowie 293 in der Parkstadt und 12 in Kaisheim – gehören zu ihrem Bestand. Durchschnittliche Miete: 4,25 Euro pro Quadratmeter. Die sei „auf sehr niedrigem Niveau stabil und im Vergleich zum Wettbewerb konkurrenzlos“, erklärte Schmid bei der Mitgliederversammlung.

Die durchschnittliche Miete weithin "konkurrenzlos" bei der Genossenschaft

Damit hat die GBD quasi die Funktion einer Mietpreisbremse in einer Region, in der praktisch Vollbeschäftigung herrscht und viele Menschen ordentlich verdienen – aber nicht alle. Dies zeigt die lange Bewerberliste. Anfragen von rund 200 Personen nach bezahlbaren Räumen liegen bei der Genossenschaft vor. Die wirtschaftet weiterhin gut und will ihrer Verantwortung gerecht werden, das Angebot nicht nur zu erhalten, sondern auch zu auszuweiten. Dies kam bei der Versammlung zur Sprache.

Ein großes Vorhaben verzögert sich freilich. Eigentlich wollte die GBD an der Sallingerstraße in Donauwörth noch heuer mit dem Neubau eines Komplexes mit 22 Sozialwohnungen beginnen. Die beiden alten Gebäude auf dem Grundstück sind inzwischen abgerissen worden. Der im Mai bei der Stadt eingereichte Bauantrag sei aber leider noch immer nicht genehmigt, berichtete Vorstand Schmid: „Wir kämpfen immer noch mit Genehmigungsdetails und auch mit ein paar uneinsichtigen Nachbarn.“ Schmid geht davon aus, dass der offizielle Spatenstich für das Fünf-Millionen-Euro-Projekt im Frühjahr 2020 stattfindet.

Langjährige Begrenzung der Mieten

Voraussichtlich Ende 2021 werde der Neubau bezogen, prognostizierte der Vorstand. Vom Freistaat Bayern gebe es eine Förderung von etwa 400000 Euro. Der Zuschuss sei aber an eine langjährige Begrenzung der Miete gebunden.

Ein anderes Projekt der GBD steht kurz vor dem Abschluss: die Generalsanierung des Wohnblocks in der Gartenstraße 12. Kosten: knapp 400000 Euro. Dort müssen nur noch die neuen Balkonanlagen montiert werden. In der Hans-Denk-Straße 2 und 4 in der Parkstadt soll bis Anfang Dezember die Fassade saniert werden.

Schmid kündigte an, die Genossenschaft werde die Sanierungsstrategie konsequent fortführen. Bis in fünf Jahren sollen alle Wohnanlagen – die GBD verfügt über mehr als 130 Gebäude – energetisch aufgewertet sein. Schwerpunkte bis dahin sind die Gebäude in der Berger Vorstadt und im Stadtmühlenfeld. Zudem will sich die GBD darum kümmern, die Stellplatzsituation an den Wohnungen in der Parkstadt zu verbessern und diverse Außenanlagen neu herzurichten.

3000 Menschen wohnen bei der GBD genossenschaftlich

Oberbürgermeister Armin Neudert, der Vorsitzender des Aufsichtsrats der GBD ist, betonte: „Wir wollen Kontinuität bei den Mieten haben.“ Dazu versprach Vitus Schmid dem aktuell mehr als 3000 Menschen, die in den GBD-Wohnungen leben: „Unsere Mieten bleiben auch 2020 konstant.“ In den vergangenen zehn Jahren habe die Genossenschaft ihre Grundmieten lediglich um elf Prozent angehoben. Bayernweit hätten sich die Mieten in diesem Zeitraum durchschnittlich um 35 Prozent verteuert. „Das ist der komplette Gegenentwurf zur branchenüblichen Preistreiberei“, stellte Schmid fest. Das gelte auch bei Neubauten der GBD, in denen nur 6,75 Euro pro Quadratmeter fällig sind.

Bei der Versammlung stand eine bemerkenswerte Personalie an. Hansgünter Knie verabschiedet sich nach sage und schreibe 42 Jahren aus dem Aufsichtsrat. Neudert merkte an, Knie habe „das soziale Gesicht der Baugenossenschaft“ dargestellt und habe stets besonnen, mit Herzblut und Sachkunde agiert. Der Vorsitzende und Geschäftsführer Schmid überreichten einen Geschenkkorb als kleines Dankeschön.

Der Aufsichtsrat besteht damit vorerst nur noch aus fünf Mitgliedern: Armin Neudert, Gudrun Gutowski, Paula Dauner, Werner Naumann und Karl Würth. Nebenamtliche Vorstände sind Heribert Kollmann und Wilhelm Rein.