Ladendieb in Donauwörth stiehlt viele Kondome

In Donauwörth ist in einem Supermarkt ein Ladendieb erwischt worden. Der hatte sich zahlreiche Kondome eingesteckt.

In einem Supermarkt in der Dillinger Straße in Donauwörth ist ein Ladendieb aufgeflogen, der zahlreiche Kondome gestohlen hat. Wie die Polizei berichtet, passierte dies am Freitag gegen 16.10 Uhr. Der 21-Jährige, der aus Höchstädt stammt, entnahm insgesamt 40 Kondome aus den Pappkarton-Verpackungen und steckte die Ware lose in seine Jacke.

Den laut Polizei „durchaus beachtlichen Vorrat für das bevorstehende Wochenende“ bezahlte der junge Mann jedoch nicht und wollte den Supermarkt verlassen. Das Personal verhinderte dies und verständigte die Polizei. Der 21-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. (dz)

Lesen Sie auch: