Donauwörth

09:50 Uhr

Spatenstich für neue Airbus-Halle: Was kommt sonst noch?

Offizieller Spatenstich für eine neue Produktionshalle im Airbus-Helicopters-Werk in Donauwörth. Dazu versammelten sich Vertreter des Unternehmens, des Planungsbüros, der Baufirma und Oberbürgermeister Jürgen Sorre.

Plus Die Firma Airbus Helicopters in Donauwörth fängt mit dem Bau einer Produktionshalle für den Hubschrauber H160 an. Dabei kommen auch andere Projekte zur Sprache.

Von Wolfgang Widemann

Ohne großes Aufsehen hat in Donauwörth ein neues Kapitel Luftfahrtgeschichte begonnen. Seit geraumer Zeit wird im Werk von Airbus Helicopters das zentrale Bauteil für einen neuen Hubschrauber gebaut – die H160. Bei der Produktion muss das Unternehmen derzeit allerdings noch improvisieren, denn eine geeignete Fertigungshalle fehlt noch. Die wird nun direkt an der Industriestraße auf Höhe des Bahnhofs gebaut. Beim offiziellen Spatenstich kamen zudem Projekte zur Sprache, die nicht nur die Firma, sondern die ganze Stadt betreffen.

