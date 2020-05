vor 32 Min.

Eklat beim ersten Zusammentreffen des Gemeinderats

Plus Bei der konstituierenden Sitzung in der Bäumenheimer Schmutterhalle geht es hoch her. Warum Gemeinderat Manfred Seel nach der Bildung der Referate die Sitzung verließ.

Von Daniel Weigl

Die erste Zusammenkunft des Gemeinderates nach einer Wahl ist immer etwas Besonderes. Die konstituierende Sitzung in Asbach-Bäumenheim war allerdings in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen sorgten die Umstände der Corona-Pandemie für einen außergewöhnlichen Rahmen. In der großräumigen Schmutterhalle saßen die Räte in gebührendem Abstand auseinander und nur 25 Zuschauer durften hinein. Einige mussten aufgrund der begrenzten Besucherzahl wieder nach Hause gehen.

