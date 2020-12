vor 17 Min.

Feierabend-Bier kommt Männern in Mertingen teuer zu stehen

Die Polizei hat ein verbotenes Treffen in Mertingen aufgelöst und die Beteiligten angezeigt.

Sechs Männer haben sich in Mertingen vor einem Getränkemarkt zu einem Umtrunk getroffen. Das ist in Corona-Zeiten aber verboten.

Offenbar auf ein Feierabend-Bier getroffen haben sich ein halbes Dutzend Männer am Dienstag in Mertingen – ein teures Vergnüngen, weil die Beteiligten damit gegen die Corona-Vorschriften verstießen und mit saftigen Bußgeldern rechnen müssen. Gegen 17.30 Uhr wurde bei der Polizei in Rain bekannt, dass sich vor einem Getränkemarkt mehrere Personen versammelt haben, dort eng zusammenstehen und Alkohol konsumieren.

Die Männer stehen eng beieinander und tragen keine Masken

Zwei Streifen der Bereitschaftspolizei fuhren nach Mertingen und trafen die Männer an, die zwischen 31 und 57 Jahre alt sind. „Sie standen eng beieinander und tranken ihr Bier, Abstände wurden nicht eingehalten und es wurden keine Masken getragen“, teilt die Inspektion Rain mit. Die Beamten nahmen die Personalien der Versammelten auf und erstellten Anzeigen wegen der Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Bestimmungen waren laut Polizei allen Beteiligten wohlbekannt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen