16:00 Uhr

Feiern im Landkreis Donau-Ries vom 12. bis 18. September

Prost, das Wochenende steht vor der Tür! Hier erfahrt ihr, was in der Region Donau-Ries geht.

Alle Partys im Landkreis Donau-Ries im Überblick. Von Nördlingen über Donauwörth bis Hamlar erfahrt ihr hier, wo in der Region am Wochenende gefeiert wird.

Spätsommer ist angesagt und das Wetter spielt am Wochenende mit. Temperaturen über 20 Grad erwarten uns im Landkreis Donau-Ries zumindest tagsüber. Dennoch sollte man das wärmende Jäckchen nicht vergessen, wenn man abends auf die Piste geht. Doch was steht überhaupt an? Wir geben einen Überblick über die Partys in der Region. Viel Spaß und passt auf Euch auf.

Die Partys im Donau-Ries am Freitag, 13. September

Nördlingen: Living: 90er Party mit DJ Jürgen.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Pöttmes: Moospark: Black Friday mit DJs Chanzz & Sonix.

Brachstadt: Kesseltalring: Plattenparty.





Die Partys im Donau-Ries am Samstag, 14. September

Nördlingen: Living: Living Saturday.

Nördlingen: Sittin on a carpet live im Café Radlos.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Pöttmes: Moospark: Ü30-Party mit DJs Helmut K. & Klaus.

Brachstadt: Kesseltalring: Bierfest mit der Showband Schlawiner





Die Partys im Donau-Ries am Sonntag, 15. September

Pfäfflingen: Tanzzentrum: Happy Sunday.





Die Partys am Mittwoch, 17. September

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.





Eure Party soll auch im Kalender erscheinen? Dann schreibt uns kurz eine Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de beziehungsweise redaktion@donauwoerther-zeitung.de.

