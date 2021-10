Genderkingen

Was hat Genderkingen von der Renaturierung der Donau?

Renaturierungen an der Donau finden an einigen Stellen statt – mitunter führt das auch zu Verunsicherungen.

Plus Der Genderkinger Gemeinderat befasste sich intensiv mit der geplanten Renaturierung an der Donau. Es gibt Sorgen und Kritik.

Von Adalbert Riehl

Wenn die Rückverlegung der Donau denn kommt, will die Gemeinde „mitgenommen“ werden und nicht starre Opposition üben. So war Genderkingens Bürgermeister Leonhard Schwab mit seinem Beschlussvorschlag zum Projekt „Life Donaurevive“ zu verstehen. Nach hartem Ringen um die Frage des Zeitpunktes der Bürgerbeteiligung und um einzelne Formulierungen gab der Gemeinderat mit elf zu einer Stimme eine Stellungnahme zu dem 22-Millionen-Projekt ab, das vom Wasserwirtschaftsamt der Europäischen Union zur Aufnahme in das Förderprogramm vorgelegt wird.

