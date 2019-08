12:42 Uhr

Glasscheibe prallt auf der B25 gegen ein Auto

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße unterwegs. Plötzlich schlägt es vorne an seinem Pkw ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Glasscheibe ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B25 bei Harburg gegen das Auto eines 19-Jährigen geprallt. Er befuhr nach Angaben der Polizei die Bundesstraße in Richtung Nördlingen, als kurz nach der Abzweigung in Richtung Großsorheim eine Glasscheibe von der Gegenfahrbahn gegen seinen Wagen flog und diesen im Frontbereich beschädigte.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth stellte die Plexiglasscheibe sicher. Vermutlich handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil, heißt es von den Beamten.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670.

