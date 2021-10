Harburg

08:30 Uhr

Berufswegekompass in Harburg: Büro oder Bank - welcher Beruf passt zu mir?

Entzerrung: Drei Zeitslots sorgten dafür, dass es beim Berufswegekompass in Harburg zu keinem Gedränge kam. Trotzdem gab es für 2100 Besucher die Gelegenheit, sich von Ausbildungsfachleuten an 107 Ständen informieren zu lassen.

Plus Nach der Corona-Pause ist beim Berufswegekompass in Harburg vieles anders. Warum das Hygienekonzept kaum ein Thema ist und wie Jugendliche nach beruflichen Möglichkeiten suchen.

Von Helmut Bissinger

Das Bild am Märker-Gelände in Harburg erinnert an den Check-in auf einem Flughafen. „Ohne Anmeldung, leider keine Chance“, muss Eleonore Fischer einen Vater mit seinem 14-jährigen Sohn abweisen. Die Gesundheitsauflagen sind streng. „Slots“, also Zeitfenster, waren vorab via Internet vergeben worden. Per Shuttle geht es zum Messegelände.

