22:00 Uhr

Harburg: Bürgermeister Wolfgang Kilian tritt nicht mehr an

Seit 2002 ist Wolfgang Kilian Bürgermeister in Harburg. Eine weitere Amtszeit wird es nicht geben.

Wie am Mittwochabend bekannt wurde, wird auch Harburgs Bürgermeister Wolfgang Kilian nicht mehr zur Kommunalwahl 2020 antreten. Dies teilte er bei der CSU-Ortsversammlung mit. Seit 2002 ist der 58-Jährige in Harburg im Amt. Damals ist er mit dem Spruch „18 Jahre sind genug“ gegen den damaligen Amtsinhaber Anton Fischer angetreten, den er in einer Stichwahl schlug.

Bei der nächsten Kommunalwahl wäre auch Kilian 18 Jahre im Amt. Nach reiflicher Überlegung habe er nun beschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Die Fraktionsvorsitzenden informierte er darüber bereits vor der CSU-Ortsversammlung. Ein ausführlicher Bericht folgt.

