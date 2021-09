Corona: Metzgerei in Ebermergen und Nördlingen schließt

Plus Eine Metzgerei, die in Ebermergen und Nördlingen ansässig ist, musste wegen Corona schließen. Mehrere Beschäftigte sind infiziert.

Die in Nördlingen und Ebermergen ansässige Metzgerei Goschenhofer ist derzeit geschlossen. Grund: Mehrere Beschäftigte haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt Inhaber Roland Kühn. Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, konnten sieben Fälle betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt werden. Zwei davon leben nicht im Landkreis Donau-Ries und spiegeln sich deshalb auch nicht in den Landkreiszahlen wider. Die Kontaktdaten-Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt sei noch im Gang, hieß es Ende der vorigen Woche aus dem Landratsamt.