Getuntes Sportcoupé landet bei Harburg im Acker

Bei regennasser Straße war ein Autofahrer bei Harburg zu schnell auf der B25 unterwegs. Er schleuderte in den Acker.

Ein 31-Jähriger aus einer nordwestlichen Landkreisgemeinde hat es mit seinem sportlichen Wagen am Sonntagnachmittag bei starkem Regen übertrieben. Viel zu schnell war er auf der Bundesstraße 25 von Möttingen kommend in Richtung Harburg unterwegs.

Kurz nach Hoppingen geriet der Mann mit seinem getunten, 390 PS starken Sportcoupé ins Schleudern, als er auf der dort zweispurigen Strecke gerade überholen wollte. Vermutlich gab es Aquaplaning. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und danach etwa fünf Meter von der Straße entfernt in einem Acker zum Liegen.

Glücklicherweise wurde keines der weiteren Fahrzeuge touchiert. An dem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein geschätzter Schaden von etwa 20.000 Euro, so die Polizei in ihrem Bericht. Da aufgrund des Schleudervorgangs großflächig Schotter des angrenzenden Banketts auf die Fahrbahn getragen wurde, musste die Straßenmeisterei gerufen werden und die Straße reinigen. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Halswirbelbereich und ging selbst zum Arzt. Er wurde von den Beamten wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. (dz)

