Radler stürzt betrunken auf Bahngleis in Harburg

Am Freitagabend stürzte ein Mann mit seinem E-Bike in Harburg und rutschte auf das Bahngleis. Mehrere Verkehrsteilnehmer halfen ihm sofort.

Am Freitagabend ist ein 65-Jähriger mit seinem Elektro-Fahrrad gestürzt und auf das Bahngleis gerutscht. Das teilte die Polizei Donauwörth am Samstag mit. Gegen 19 Uhr befuhr ein der Mann mit seinem Rad die Mündlinger Straße in Harburg in Richtung Stadtmitte. Eine vor ihm befindliche Bahnschranke war dabei geschlossen, was der Mann allerdings auch aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät bemerkte.

Andere Verkehrsteilnehmer helfen dem Mann und ziehen ihn von den Gleisen

Er bremste stark ab und stürzte, anschließend rutschte er auf das Gleis. Mehrere hinzukommende Verkehrsteilnehmern kamen dem 65-Jährigen zur Hilfe und zogen ihn von den Schienen. Bei der Unfallaufnahme wurden laut Polizei bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch und alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem eine merkliche Alkoholisierung.

Der Mann wurde danach wegen der erlittenen Prellungen und Platzwunden vom Rettungsdienst zur Behandlung in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Bei dem E-Biker wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (dz)

Lesen Sie auch:

Betrunkener Radfahrer stürzt im Rainer Stadtpark

Mit knapp drei Promille: E-Bike-Fahrer verursacht Unfall in Donauwörth

Bäumenheim: Autofahrer betrunken mit Kindern unterwegs