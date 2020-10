vor 49 Min.

Heizpilze: Lösung oder Problem für Wirte im Donau-Ries-Kreis?

Plus Wegen Corona möchten wohl vermehrt Gäste auch im Herbst draußen sitzen. Das stellt die Wirte vor Herausforderungen. Denn der Außenbereich müsste beheizt werden.

Von Fabian Kapfer

Es ist wieder die Zeit, in der im Wald zahlreiche Pilze wachsen. Auch vor den Gaststätten „sprießen“ derzeit vereinzelte Exemplare – wenngleich diese mit den Schwammerln im Wald bis auf den Namen nichts gemeinsam haben. Sie sind über zwei Meter groß, bestehen aus Metall, werden meist durch Propangas betrieben und spenden Wärme: Die Heizpilze sind eine Möglichkeit, um die derzeit kühlen Abendstunden an der frischen Luft erträglicher zu machen.

Weniger gut sind sie jedoch für die Umwelt, benötigen die Wärmestrahler doch sehr viel Energie und gelten als Kohlenstoffdioxid-Schleudern. Manche Umweltschützer bezeichnen diese Vorrichtung auch deshalb als „Giftpilz“. In Zeiten der Corona-Pandemie, in der Menschen bevorzugt draußen sitzen, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, sind sie für die Gastronomen aber ein dankbares oder zumindest denkbares Mittel. Es ist eine Thematik, bei der sich die Argumentationen aus den Bereichen Infektions- und Klimaschutz gegenüberstehen.

Dehoga-Kreisvorsitzender Josef Meyer: „Nachfrage ist groß“

Josef Meyer ist der Kreisvorsitzende des Gaststättenverbandes Dehoga. Der Wemdinger könne zwar nicht für jeden einzelnen Gastronom sprechen, stellt aber fest: „Allgemein ist das Interesse, dass diese Heizpilze verwendet werden, vorhanden. Es ist zur aktuellen Zeit ein Trend, draußen zu sitzen.“ Es gebe auch zahlreiche Betriebe, die mittlerweile Decken im Außenbereich zur Verfügung stellen würden, um den Aufenthalt angenehmer zu gestalten.

Meyer betont: „Da die Nachfrage nach diesen Plätzen an der frischen Luft sehr groß ist, reagieren einige Gastronomen darauf mit solchen Heizsäulen.“ Es biete der Branche und vor allem denen, die durch die Corona-Hygieneregeln weniger Platz im Innenbereich hätten als sonst, zudem weitere Kapazitäten, informiert Meyer.

In der Stadt Donauwörth etwa gibt es kein Heizpilz-Verbot

Dennoch gibt es einige Städte, in denen die Heizungsvorrichtungen aus Umweltgründen verboten sind. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hatte erst kürzlich dazu aufgerufen, ein mögliches Verbot aufzuheben. Aiwanger argumentierte ebenfalls damit, dass die Infektionsgefahr in der Außengastronomie geringer gehalten werden könne und Heizpilze somit „eine pragmatische Lösung für die Gastronomie“ seien.

In der Stadt Donauwörth gab und gebe es jedoch kein solches Verbot, wie Pressesprecherin Annegret Feist erklärt: „Bei uns gibt es in dieser Hinsicht keinerlei Einschränkungen.“ Den Gastronomen würde „nichts im Wege stehen“, wenn sie ihren Außenbereich mit Heizpilzen ausstatten möchten. So verhält es sich auch in anderen Städten im Landkreis. In Harburg, Rain, Monheim oder Wemding gebe es ebenfalls kein solches Verbot, teilten die Kommunen auf Anfrage mit.

Beim Buena Vista in Donauwörth erwägt man diese Option

Melanie Chilla, die das Buena Vista im Donauwörther Ried betreibt, würde auf die Wärmestrahler zurückgreifen: „Zwar steht noch kein Konzept, aber ich kann mir durchaus vorstellen, demnächst Heizpilze im Außenbereich aufzustellen.“ Dass diese aufgrund ihres negativen Einflusses auf die Umwelt umstritten sind, versteht Chilla.

Sie entgegnet aber auch: „Es gibt ganz andere Energiefresser, die sinnloser eingesetzt werden. Ich sehe für unsere Branche in diesen Zeiten einen Vorteil, wenn wir länger Gäste im Außenbereich bewirten können und den Aufenthalt durch die Heizungen angenehmer gestalten können.“ Final entschieden sei eine Verwendung der Heizsysteme beim Buena Vista jedoch nicht, sagt die Gastronomin.

Beim Café la Kami werden Infrarotstrahler eingesetzt

Wenige Meter weiter im Donauwörther Ried setzt das Café la Kami auf eine andere Lösung. Katja und Robert Heinrich verwenden jedoch keine Heizpilze, um für Wärme vor ihrem Café zu sorgen. Robert Heinrich erklärt: „Wir haben Infrarotstrahler aufgestellt, die mit Strom und nicht mit Gas betrieben werden. Die stehen bei uns unter den Schirmen, den Platz draußen brauchen wir unbedingt.“ Die Infrarotstrahler seien etwas umweltfreundlicher als die Verwendung von Gasheizpilzen.

Die Aerosole würden sich im Innenraum eben deutlich schneller verbreiten, weshalb der Bereich draußen deutlich wichtiger sei, als in vergangenen Jahren, sagt Heinrich. Und um diesen bei den frischen Temperaturen für Gäste weiter attraktiv zu gestalten, ist eine Heizungsvorrichtung notwendig, sind sich Chilla und Heinrich einig.

