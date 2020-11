vor 48 Min.

Hund wird gegen Steinmauer geschleudert und jault vor Schmerz

Zu einem Zwischenfall mit zwei Hunden beziehungsweise deren Besitzerinnen in Monheim gibt es nun weitere Details. Diese waren für die Tiere schmerzhaft.

Ein Zwischenfall mit einem Hund in Monheim zieht nun weitere Kreise. Am 4. November hatte ein Hund, der bei seiner Besitzerin Am Sonnenbühl wohnt, die dortige Nachbarin angegriffen und gebissen. Sie wurde an der Hand verletzt, und auch deren kleiner Hund erlitt Prellungen. Jetzt wurden der Polizei Donauwörth weitere Details dieses Zwischenfalls bekannt.

Die 59-jährige Hundebesitzerin soll Zeugenangaben zufolge ihren Hund vom Boden nach oben gerissen haben und mit dem Hund auf den Pudel der Nachbarin eingeschlagen haben. Im Zuge der Schlagbewegungen schleuderte die Frau ihren Hund auch gegen eine nahe liegende Steinmauer, wodurch deutliche Schmerzensschreie des Tieres wahrgenommen werden konnten.

Es sei eine Anzeige wegen Verdachts auf eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz erfolgt, teilt die Polizei Donauwörth mit.

