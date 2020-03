Jürgen Sorré geht mit Vorsprung in die Stichwahl in Donauwörth

Plus Der parteilose Kandidat Jürgen Sorré holt in Donauwörth auf Anhieb über 40 Prozent. Michael Bosse (FW) bleibt sein Konkurrent.

Es ist kurz nach 18 Uhr Uhr, als das erste Mal die Balken erscheinen und der rote nach oben schnellt. Rot steht in diesem Fall für die SPD und damit für Jürgen Sorré. Im Wohnzimmer des parteilosen Kandidaten steigt die Stimmung. Mit seiner Familie und engen Freunden hat er sich vor dem Bildschirm mit den Ergebnissen versammelt. Die geplante Wahlparty war wegen der Corona-Krise ins Wasser gefallen, deshalb kann er seinen ersten Triumph nur im kleinen Kreise feiern. Doch das Handy klingelt stetig, die ersten Gratulanten sind am Ohr.

Sorré: "Über 40 Prozent ist ein Traum"

Die Rangliste der Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in Donauwörth wird sich ab dem ersten ausgezählten Stimmbezirk nicht mehr ändern – nur der Vorsprung wird größer. Am Ende holt Sorré die meisten Stimmen, gefolgt von Michael Bosse von den Freien Wählern. Diese beiden werden in die Stichwahl gehen. „Ich hatte gehofft, so weit zu kommen. Dass es am Ende über 40 Prozent werden, ist ein Traum“, sagt Sorré voller Euphorie.

Der parteilose Jürgen Sorré, der von der SPD unterstützt wird, hat die meisten Stimmen in Donauwörth erzielt. Nun muss er aber in die Stichwahl. Video: Martin Wiemann

Gegen 19 Uhr hatte er diese Marke geknackt und wohl auch für einen kurzen Moment, als die Briefwähler noch nicht ausgezählt waren, von der absoluten Mehrheit geträumt. Am Ende aber kam es dann doch, wie erwartet: Die Donauwörther müssen am 29. März ihre finale Entscheidung treffen. Sorré geht in diese Abstimmung mit über zehn Prozent Vorsprung. Brigitte Kundinger-Schmidt, Ortsvorsitzende der Donauwörther SPD, lässt es sich trotz Corona nicht nehmen, persönlich zu gratulieren und Blumen zu überbringen.

Mit kommunalpolitischer Erfahrung überzeugen

Michael Bosse, der ebenfalls den Abend mit seiner Familie Zuhause verbrachte, ist erst einmal zufrieden. „Das erste Ziel der Stichwahl ist erreicht.“ Jetzt möchte er die Wähler mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung überzeugen und hofft, dass er ein Kreistagsmandat erringt sowie im Stadtrat eine starke Fraktion hinter sich hat – vielleicht ein Punkt, der ihn von Sorrè unterscheidet. Herbe Enttäuschung ist Joachim Fackler (CSU) anzumerken. „Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut für diesen Wahlkampf. Die Stichwahl wäre mein Ziel gewesen.“ Allerdings akzeptiere er natürlich das Ergebnis. Woran es gelegen habe, könne er nicht analysieren. „Es ist eindeutig, dass die Bürger mein Angebot nicht angenommen haben.“

Michael Bosse ist zweiter Stichwahl-Kandidat in Donauwörth. Er geht für die Freien Wähler an den Start.

Donauwörth: Riedelsheimer berät sich mit Parteikollegen

Albert Riedelsheimer von den Grünen ist da schon einen Schritt weiter in der Analyse. „Vielleicht haben die Bürger einem Grünen diese Verantwortung noch nicht zugetraut“, vermutet er. Es könnte aber auch am Thema Fußgängerzone gekrankt haben, immerhin sei er der einzige Bewerber gewesen, der sich klar dafür ausgesprochen habe. Am Montagnachmittag werde er sich mit seinen Parteikollegen beraten, ob man sich für einen der verbliebenen Kandidaten aussprechen werde.

